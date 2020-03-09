Бурятская боксана победила на соревнованиях в Латвии

Кристина Ткачева завоевала золото
Бурятская спортсменка Кристина Ткачева завоевала золото на международном турнире в Латвии по боксу среди женщин «3. Rīgas sieviešu boksa kauss 2020» (3rd Riga Ladies Boxing Cup 2020).
Соревнования проходили с 6 до 8 марта в Риге. Кубок по женскому боксу уже третий год подряд организует клуб «IN-FIGHT» под руководством Оскарса Бокиса. В этом году соревнования проходили в спортивном зале Рижской средней школы Ханзас.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году мастер спорта международного класса, за золотую медаль первенства Европы по боксу среди юниорок Кристина Ткачёва в числе других бурятских спортсменов получила госпремию. По итогам 2018 года спортсменка признала лучшей.
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