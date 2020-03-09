«Это просто щас в разгаре високосный трудный год»: Бурятский поэт высмеял мировые события

Юрий Ботоев написал юмористическое стихотворение о происходящих в мире событиях
Известный в Бурятии поэт и режиссёр Юрий Ботоев написал стихотворение, в котором описал происходящие в мире события. Среди них ситуация с распространением коронавируса, ростом курсов валют
, отставка правительства России и изменение конституции. Стихотворение он выложил на своей странице в Facebook
«Что такое, что случилось?
Прям какой-то беспредел!
То беда!! Коронавирус!!!
То курс доллара взлетел
То правительство в отставку…
Нас решили удивлять?
Ради к пенсии добавки
Конституцию менять?
Объяснение кошмарам
Скоро к нам само придёт -
Это просто щас в разгаре
Високосный трудный год»
Подписчикам страницы Юрия стихотворение понравилось. В комментариях люди предлагают свои варианты продолжения стихотворения.
Как сообщал «Байкал-Daily», Юрий Ботоев в стихах поздравил жителей Бурятии с Новым 2020 годом.
В нём рассказывалось о новогодней суете и предвкушении праздника.
Юрий Ботоев написал юмористическое стихотворение о происходящих в мире событиях
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