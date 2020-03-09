В Бурятии состоялась премьера клипа «Бэшэг»





В Бурятии вышел в свет клип на песню «Бэшэг»в исполнении певца Цырена Нимаева. Песня композитора Ринчина Бальжурова впервые была исполнена молодым артистом на международном конкурсе «Белый месяц – 2019» и завоевала приз «Лучшая песня композитора Бурятии».По словам создателей композиции, лирическая, искренняя песня о любви сразу понравилась слушателям и вызвала много восторженных откликов. Клип, снятый студией звукозаписи «Ундэр», полностью раскрывает глубину чувств и душевных переживаний.Клип был снят в рамках госпрограммы «Сохранение и развитие бурятского языка в Бурятии».