В Бурятии состоялась премьера клипа «Бэшэг»

Лирическую композицию исполняет молодой певец Цырен Нимаев
В Бурятии вышел в свет клип на песню «Бэшэг» («Письмо» - в переводе с бур. языка)
в исполнении певца Цырена Нимаева. Песня композитора Ринчина Бальжурова впервые была исполнена молодым артистом на международном конкурсе «Белый месяц – 2019» и завоевала приз «Лучшая песня композитора Бурятии».
По словам создателей композиции, лирическая, искренняя песня о любви сразу понравилась слушателям и вызвала много восторженных откликов. Клип, снятый студией звукозаписи «Ундэр», полностью раскрывает глубину чувств и душевных переживаний.
Клип был снят в рамках госпрограммы «Сохранение и развитие бурятского языка в Бурятии».
Как сообщал «Байкал-Daily», релиз песни «Бэшэг» стал доступен в Вконтакте в сентябре 2019 года. О выходе клипа анонсировали в феврале этого года.
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