 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 Марта

08 Марта

Популярное

«Гастраномъ» рассказал, почему все сходят с ума от бурятского чая

«Гастраномъ» рассказал, почему все сходят с ума от бурятского чая
Общество,  Фото:pixabay.com
Издание рассказало о бодрящем напитке

Популярное издание «Гастраномъ» рассказало о растении саган-дайля. Материал о растении назвали «Почему все сходят с ума от бурятского чая саган-дайля?».

- Повелительницы ЗОЖа и укротители неправильного питания обнаружили новый полезный напиток — бурятский чай из растения под названием саган-дайля? Рассказываем, что же это такое на самом деле и действительно ли саган-дайля так полезен, - с этих слов начинается материал.

В первую очередь издание рассказало о самом растении: о его названии, месте произрастания и некоторых свойствах.

- Как только не называют это растение: белое крыло, душистый багульник, бурятский чай или чай белогорский. На самом деле, саган-дайля — это бурятское название растения, известного как рододендрон Адамса. Этот вечнозеленый куст растет на каменистых высокогорных склонах, хорошо себя чувствует в холодном и влажном климате, а все благодаря большому количеству содержащихся в нем дубильных веществ (флавоноидов) и других полезных для человека элементов, - пишет «Гастраномъ».

Растение произрастает, в основном, на Дальнем Востоке, в Монголии и предгорьях Тибета. Рододендрон Адамса внесён в региональные Красные книги Хабаровского края, Забайкальского края, Сахалинской области и Бурятии.

Далее рассказывают о пользе растения, о том, как его стоит употреблять и кому противопоказан саган-дайля.

- Рассказывают, что это растение издавна использовали в своих обрядах бурятские шаманы и тибетские лекари — якобы его употребление приводило к долголетию. Но что мы точно знаем, так это то, что многие виды рододендронов (а их около 600 видов!) являются ядовитыми, но рододендрон Адамса, наоборот, полезен! В нём содержатся флавоноиды — кверцетин, авикулярин и гиперозид — пищевые антиоксиданты, которые обладают иммуномодулирующими, противовоспалительными, бактерицидными и сосудоукрепляющими свойствами. Также это растение богато эфирными маслами и кислотами: от салициловой и ванилиновой до кофейной и олеаноловой, - пишет издание.

В Иркутском медицинском университете проводили исследования, в результате которых были доказаны тонизирующие свойства саган-дайля: его спиртовый настой повышает устойчивость организма к инфекциям и способен подавлять развитие бактерий, включая золотистый стафилокок. Саган-дайля помогает работе почек, желчного пузыря, сердца, укрепляет сосуды и снижает давление.

Для употребления напитка рекомендуется заваривать листки или веточки саган-дайля кипятком в течение 5-7 минут — отдельно или добавлять к обычному чаю. Стоит отметить, что из-за тонизирующих свойств не рекомендуется пить его постоянно — максимум месяц, после чего сделать перерыв на 2-3 недели.

Саган-дайля содержит большое количество биологически активных веществ, поэтому употреблять его можно далеко не всем.

- Не стоит его пить детям до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, людям с легковозбудимой нервной системой. Особенно опасна передозировка — вплоть до галлюцинаций, - заключает «Гастраномъ». 


чай травы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жительницам Бурятии незнакомцы дарили цветы
Жительницам Бурятии незнакомцы дарили цветы
Общество, 09.03.2020
Таким образом мужчины поздравляли с Международным женским днём. ВИДЕО
НТВ рассказал, как улан-удэнцы помогают Национальной библиотеке с переездом
НТВ рассказал, как улан-удэнцы помогают Национальной библиотеке с переездом
Общество, 09.03.2020
Сюжет вышел накануне в программе «Сегодня». ВИДЕО
В Улан-Удэ сегодня днём до -5 градусов
В Улан-Удэ сегодня днём до -5 градусов
Общество, 09.03.2020
По республике днём 2-7, местами 8-13 мороза
Известные мужчины Бурятии поздравили женщин с 8 марта
Известные мужчины Бурятии поздравили женщин с 8 марта
Общество, 08.03.2020
Они прочитали в ролике стихотворение Эдуарда Асадова. ВИДЕО
В Китае разработали прибор для диагностики коронавируса за полчаса
В Китае разработали прибор для диагностики коронавируса за полчаса
Общество, 08.03.2020
90 тысяч комплектов направили на безвозмездной основе в больницы и медицинские центры провинции Хубэй
«Красотища»: Друзья Михаила Асташова сделали ремонт в его комнате в общежитии
«Красотища»: Друзья Михаила Асташова сделали ремонт в его комнате в общежитии
Общество, 08.03.2020
Они отремонтировали помещение, пока спортсмен находился на соревнованиях. ВИДЕО
Бурятский артист исполнил хит Андрея Губина
Бурятский артист исполнил хит Андрея Губина
Общество, 08.03.2020
Это музыкальный подарок женщинам на 8 марта
Глава Бурятии покупал цветы на 8 марта ночью
Глава Бурятии покупал цветы на 8 марта ночью
Общество, 08.03.2020
«Для своих родных женщин хоть ночью успеть», отметил Алексей Цыденов в соцсети  
«Титан» снял праздничный ролик к 8 марта
«Титан» снял праздничный ролик к 8 марта
Общество, 08.03.2020
Тюльпаны можно приобрести в магазинах «Титан» от 33,9 рублей
В цветочных магазинах Улан-Удэ праздничный ажиотаж
В цветочных магазинах Улан-Удэ праздничный ажиотаж
Общество, 08.03.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
«Мамочка, я очень тебя люблю»: Жительница Таджикистана нашла свою маму в Бурятии
«Мамочка, я очень тебя люблю»: Жительница Таджикистана нашла свою маму в Бурятии
Общество, 08.03.2020
Встреча дочери и матери состоялась благодаря известной программе «Жди меня»
Житель Бурятии убил знакомого одним ударом ножа в грудь
Житель Бурятии убил знакомого одним ударом ножа в грудь
Общество, 08.03.2020
На суде мужчина признал свою вину частично
Кадеты из Бурятии посетили комплекс «Партизанская деревня»
Кадеты из Бурятии посетили комплекс «Партизанская деревня»
Общество, 08.03.2020
Также они побывали в самом большом музее Боевой славы объединения ВВО
Лудуб Очиров исполнил хит Despacito на морин-хууре
Лудуб Очиров исполнил хит Despacito на морин-хууре
Общество, 08.03.2020
Музыкант выступил в кафе-юрте рядом с Иволгинским дацаном
В Улан-Удэ прошли ледовые мотосоревнования
В Улан-Удэ прошли ледовые мотосоревнования
Общество, 08.03.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с состязаний

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^