«Гастраномъ» рассказал, почему все сходят с ума от бурятского чая









Популярное изданиерассказало о растении саган-дайля. Материал о растении назвали «Почему все сходят с ума от бурятского чая саган-дайля?».- Повелительницы ЗОЖа и укротители неправильного питания обнаружили новый полезный напиток — бурятский чай из растения под названием саган-дайля? Рассказываем, что же это такое на самом деле и действительно ли саган-дайля так полезен, - с этих слов начинается материал.В первую очередь издание рассказало о самом растении: о его названии, месте произрастания и некоторых свойствах.- Как только не называют это растение: белое крыло, душистый багульник, бурятский чай или чай белогорский. На самом деле, саган-дайля — это бурятское название растения, известного как рододендрон Адамса. Этот вечнозеленый куст растет на каменистых высокогорных склонах, хорошо себя чувствует в холодном и влажном климате, а все благодаря большому количеству содержащихся в нем дубильных веществ (флавоноидов) и других полезных для человека элементов, - пишетРастение произрастает, в основном, на Дальнем Востоке, в Монголии и предгорьях Тибета. Рододендрон Адамса внесён в региональные Красные книги Хабаровского края, Забайкальского края, Сахалинской области и Бурятии.Далее рассказывают о пользе растения, о том, как его стоит употреблять и кому противопоказан саган-дайля.- Рассказывают, что это растение издавна использовали в своих обрядах бурятские шаманы и тибетские лекари — якобы его употребление приводило к долголетию. Но что мы точно знаем, так это то, что многие виды рододендронов (а их около 600 видов!) являются ядовитыми, но рододендрон Адамса, наоборот, полезен! В нём содержатся флавоноиды — кверцетин, авикулярин и гиперозид — пищевые антиоксиданты, которые обладают иммуномодулирующими, противовоспалительными, бактерицидными и сосудоукрепляющими свойствами. Также это растение богато эфирными маслами и кислотами: от салициловой и ванилиновой до кофейной и олеаноловой, - пишет издание.В Иркутском медицинском университете проводили исследования, в результате которых были доказаны тонизирующие свойства саган-дайля: его спиртовый настой повышает устойчивость организма к инфекциям и способен подавлять развитие бактерий, включая золотистый стафилокок. Саган-дайля помогает работе почек, желчного пузыря, сердца, укрепляет сосуды и снижает давление.Для употребления напитка рекомендуется заваривать листки или веточки саган-дайля кипятком в течение 5-7 минут — отдельно или добавлять к обычному чаю. Стоит отметить, что из-за тонизирующих свойств не рекомендуется пить его постоянно — максимум месяц, после чего сделать перерыв на 2-3 недели.Саган-дайля содержит большое количество биологически активных веществ, поэтому употреблять его можно далеко не всем.- Не стоит его пить детям до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, людям с легковозбудимой нервной системой. Особенно опасна передозировка — вплоть до галлюцинаций, - заключает