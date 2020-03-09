





Девушки и женщины с радостью принимали цветы и благодарили молодого человека за внимание.



Подписчики остались довольны поступком блогера: «Красава, я тоже с удовольствием бы получила такую розу от Бато», «Молодец», «Красава», «Красавчик».



Почти за сутки видео просмотрели около трёх тысяч раз.











Жительницам Бурятии незнакомцы дарили цветы. Накануне, 8 марта, в Международный женский день, неравнодушные мужчины поздравляли представительниц прекрасного пола с праздником.Так, одним из них стал воитель маршрута «Сосново-Озерское - Улан-Удэ». Мужчина вручал пассажиркам белые тюльпаны, поздравив с праздником. Кто-то из пассажиров снял момент вручения на видео и выложил его в паблик buryatia_online.Подписчики остались в восторге от поступка мужчины и высказались по этому поводу в комментариях.«Здорово, и красавец, и молодец!!!», «Побольше бы таких молодых людей!!!», «Пусть продолжает так каждый день», «Одногруппник мой, молодец», «Молодец!!! Поднял всем настроение!», «Молодец! Настоящий мужчина!», «Хороший пример подаёт нашим мужчинам», «Молодец! Чувствуете, как он сам получает удовольствие от того, что дарит людям радость?», « Главное видно, что ему самому нравится, что он создаёт настроение», пишут пользователи Сети.Также девушке одарил цветами бурятский блогер batoxa_tut. Парень вручал розы торговом центре Улан-Удэ. Среди них были как покупательницы, так и работницы торговой точки. Также цветы достались прохожим на улице.- Дорогие девушки, поздравляю вас с 8 марта. Оставайтесь такими же прекрасными и будьте счастливы, - с этих слов начинается видео.