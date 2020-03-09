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НТВ рассказал, как улан-удэнцы помогают Национальной библиотеке с переездом

НТВ рассказал, как улан-удэнцы помогают Национальной библиотеке с переездом
Общество, 
Сюжет вышел накануне в программе «Сегодня»

Как сообщал «Байкал-Daily», улан-удэнцы помогают Национальной библиотеке Бурятии с переездом. Неравнодушные люди с удовольствием откликнулись на клич библиотекарей о помощи. Об этом телекомпания НТВ сняла сюжет, показав его 8 марта в эфире программы «Сегодня».

На полках Бурятской национальной библиотеки хранится более миллиона книг. Книги из залов библиотеки помогают перемещать десятки людей. В их число вошли студенты, волонтёры, читатели. Книголюбы выстроились в длинные цепочки в коридорах здания, и передают книги из рук в руки.

Волонтёры признаются, что впервые в жизни они измеряют книги не страницами, а килограммами.

- Ну, килограммов 300 мы точно уже перетаскали, - поделился Ананда Очиров, председатель молодёжной палаты Улан-Удэ.

В такой напряжённой обстановке отказываются работать перегруженные лифты. К сожалению, из строя выходит не только техника, но хрупкие библиотекари. За время переезда двум женщинам потребовалась помощь врачей.

- У некоторых болят спины, два раза скорую вызывали: у одного человека порвались связки в локтевом суставе, потому что она упала; а одной женщина вообще было плохо, скорую вызывали, – рассказала НТВ Инна Богомолова, библиограф.

Но несмотря на трудности, работа продолжается. В новом здании книги встречают такой же цепочкой тружеников. Здесь книги будут хранится два года, пока в старом здании идёт реконструкция. А потом ожидается переезд обратно. 



Напомним, Национальная библиотека республики закрыта для читателей для переезда в новое здание с 29 февраля по 15 марта.

Всех желающих помочь ждут в библиотеке по адресу ул. Ербанова, 4:

- период: 2 по 13 марта в будние дни (понедельник – пятница)
- время: 1 смена – с 8.30 до 12.00, 2 смена: с 13.00 до 16.00.

библиотека
 
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