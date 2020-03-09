НТВ рассказал, как улан-удэнцы помогают Национальной библиотеке с переездом









Напомним, Национальная библиотека республики закрыта для читателей для переезда в новое здание с 29 февраля по 15 марта.



Всех желающих помочь ждут в библиотеке по адресу ул. Ербанова, 4:



- период: 2 по 13 марта в будние дни (понедельник – пятница)

- время: 1 смена – с 8.30 до 12.00, 2 смена: с 13.00 до 16.00.



