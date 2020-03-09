По республике днём 2-7, местами 8-13 мороза
По данным Бурятского Гидрометцентра, 9 марта по республике: местами небольшой, днём по северному Прибайкалью умеренный снег. Ветер северо-западный 5-10, местами до 14 м/с. Температура ночью 17-22, местами 25-30, по южным и центральным районам при облачности 12-17, днём 2-7, местами 8-13 мороза.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 18-20, днём 3-5 мороза.
В Улан-Удэ сегодня днём до -5 градусов
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