Известные мужчины Бурятии поздравили женщин с 8 марта

В социальных сетях выложили ролик, где известные мужчины Бурятии поздравляют женщин с 8 марта и читают стихотворение Эдуарда Асадова «Ты прекрасная, нежная женщина».В ролике снялись Алексей Цыденов, глава Бурятии, Петр Мордовской, заместитель председателя правительства республики по вопросам безопасности, Владимир Ханеев, «Лучший врач России 2019» в номинации «Лучший врач по диагностическим исследованиям», сумоист Анатолий Михаханов, оперный певец Михаил Пирогов, Жамьянов Чимит, участник Высшей лиги КВН в составе команд «Хара Морин» и «Буряты», Михаил Асташов, чемпион России и победитель Кубка мира по паратриатлону, Эрдэни Дымчиков, руководитель Школы ораторского мастерства, ведущий Валерий Скосырский. А также Алексей Тихонов, учитель, победитель всероссийского конкурса педагогического мастерства «История в школе: традиции и новации», Виктор Яо-Фун-Тан, директор школы танцев, Александр Фролов, актёр (фильмы «Решала», «Эластико») и Валерий Гуляев, участник Высшей лиги КВН в составе команд «Хара Морин» и «Буряты».Жительницы региона в комментариях к видео благодарят их за поздравление: