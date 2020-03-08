В Китае разработали прибор для диагностики коронавируса за полчаса

90 тысяч комплектов направили на безвозмездной основе в больницы и медицинские центры провинции Хубэй



Группа исследователей из Сямэньского университета на востоке Китая создала измерительный прибор, который позволяет выявлять заражение новым коронавирусом в кратчайшие сроки. Как сообщила в субботу газета «Жэньминь жибао», комплекс способен установить наличие инфекции в организме человека всего за полчаса, передаёт ТАСС.



По данным издания, новинка получила одобрение Государственного управления по контролю за медицинской продукцией КНР. Разработчики и их партнёры на безвозмездной основе направили 90 тысяч комплектов в больницы и медицинские центры провинции Хубэй, где зафиксирован очаг вспышки пневмонии. Предполагается, что благодаря такому прибору существенно снизятся издержки и будет облегчен труд врачей при проведении медицинских анализов для лиц с подозрением на вирус.



- Этот новый продукт производит компания Yangshengtang Beijing Wantai, с конвейера которой ежемесячно будет сходить не менее 1 млн комплектов. Ожидается, что уже в ближайшее время многочисленные частные потребители и медицинские организации получат возможность применить прибор на практике, - говорится в материале ТАСС.



По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зарегистрированы 80 695 подтверждённых случаев заболевания. Число заразившихся во всём мире, согласно данным SCMP, составляет 105 024 человека.



По данным Всемирной организации здравоохранения на 7 марта, за пределами Китая уже выявлены 21 110 инфицированных, за сутки подтверждены 3633 новых случая. Случаи заражения обнаружены в 93 странах (плюс пять за сутки), за пределами Китая от коронавируса скончались 413 (плюс 78 за сутки) человек. Число выздоровевших от коронавирусной инфекции во всем мире превысило 57 тыс. человек, сообщила Национальная комиссия по здравоохранению КНР. Умерли 3597 человек.



