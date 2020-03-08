«Красотища»: Друзья Михаила Асташова сделали ремонт в его комнате в общежитии





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Михаил (@astashov03) 7 Мар 2020 в 4:01 PST



Пользователи радуются за спортсмена:



«Ух ты, ну, какие же молодцы!!! Здорово так, Михаил! Я вас от души поздравляю с тем, что у вас есть такие рядом люди, вы счастливый человек! Тьфу-тьфу-тьфу, наш двигатель к лучшему!»

«Молодцы! Прямо душа радуется, что рядом с вами такие люди»

«Миш, желаю Вам в следующий раз вернуться в свою собственную квартиру»

«Отличные друзья прекрасного человека»

«Я помню ту комнату, даже не верится, что можно было так изменить её»

«Вы счастливый человек! Вас окружают такие классные люди».



Михаил Асташов – уникальный спортсмен, доказавший, что его возможности безграничны. Он родился без рук и ног, но стабильно показывает высокие достижения в спорте. Один из вероятных кандидатов на попадание на Паралимпиаду-2020.



Он выступает на различных состязаниях за два региона России сразу - Бурятию и Свердловскую область.



Недавно уникальный бурятский спортсмен Михаил Асташов



Первый этап мировой серии World Paratriathlon Series (WPS) в 2020 году прошёл 29 февраля в австралийском городе Девонпорт. В нём приняли участие 70 спортсменов из 26 стран мира.



Свою дистанцию, в ходе которой нужно было проплыть 750 метров, проехать 20 километров на велосипеде и пробежать пять километров, Михаил Асташов Асташов преодолел за 1 час 16 минут и 10 секунд.



«Вы счастливый человек! Вас окружают такие классные люди».Михаил Асташов – уникальный спортсмен, доказавший, что его возможности безграничны. Он родился без рук и ног, но стабильно показывает высокие достижения в спорте. Один из вероятных кандидатов на попадание на Паралимпиаду-2020.Он выступает на различных состязаниях за два региона России сразу - Бурятию и Свердловскую область.Недавно уникальный бурятский спортсмен Михаил Асташов завоевал бронзовую медаль этапа мировой серии по паратриатлону (ITU). Параатлет выступал в классе PTS2.Первый этап мировой серии World Paratriathlon Series (WPS) в 2020 году прошёл 29 февраля в австралийском городе Девонпорт. В нём приняли участие 70 спортсменов из 26 стран мира.Свою дистанцию, в ходе которой нужно было проплыть 750 метров, проехать 20 километров на велосипеде и пробежать пять километров, Михаил Асташов Асташов преодолел за 1 час 16 минут и 10 секунд. Пользователи радуются за спортсмена:«Ух ты, ну, какие же молодцы!!! Здорово так, Михаил! Я вас от души поздравляю с тем, что у вас есть такие рядом люди, вы счастливый человек! Тьфу-тьфу-тьфу, наш двигатель к лучшему!»

Бурятский спортсмен Михаил Асташов поделился в соцсети приятной новостью – его комнату в общежитии в Екатеринбурге отремонтировали. Ремонт в помещении сделали друзья паратриатлониста. На видео, выложенном в Instagram, паралимпиец восхищается проведёнными работами - отмечая, что в комнате сейчас «красотища», и «по сравнению с тем, что было, это небо и земля».- Я в шоке!!! Приехал с соревнований в свою комнату, а тут такое!!! Чтобы вы понимали, я живу в общежитии, и в этой комнате ремонта не было много лет. Даже немного стыдно было приглашать сюда журналистов. А теперь мои друзья помогли и сделали такой сюрприз, - пишет он в Сети.