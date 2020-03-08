Глава Бурятии покупал цветы на 8 марта ночью



Глава Бурятии Алексей Цыденов посетил цветочный салон в ночь с 7 на 8 марта. Он опубликовал фотографию из магазина в своём аккаунте в Instagram.



- В ночь перед Восьмым марта! Цветочный магазин! Для своих родных женщин хоть ночью успеть. Всех девочек, девушек и женщин с 8 марта, - написал руководитель региона в соцсети.



Жительницы благодарят его под постом за поздравление, отмечают, что глава республики – «настоящий молодец» и «романтик»:



«Спасибо, наш самый любимый мужчина Бурятии»

«Романтик! Думаю, для Ваших девочек одно присутствие дома уже подарок. Хорошего настроения!»

«Ой, романтичный такой»





«Вы нас просто восхищаете каждый раз, Алексей Самбуевич»



«Всех обаял»



«Алексей Самбуевич, вы просто супер!!!»



«Вы сегодня были первым мужчиной, который поздравил меня с праздником! С раннего утра»



«Какой молодец, Алексей Самбуевич, даже ночью позаботились, очень приятно будет вашим родным»



«Спасибо, миленький наш родной Глава Бурятии»







