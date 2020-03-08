Также они побывали в самом большом музее Боевой славы объединения ВВО
В военном городке в посёлке Сосновый Бор Улан-Удэ состоялась встреча кадетов республиканской кадетской школы-интерната с командованием и военнослужащими общевойскового объединения Восточного военного округа - по программе военно-патриотического воспитания молодёжи.
Ребятам была показана экспозиция исторической выставки в музее Боевой славы штаба объединения, где представлены уникальные образцы стрелкового оружия времён Великой Отечественной войны, личные вещи и элементы экипировки солдат и офицеров, принимавших участие в боях на Халхин-Голе и другие экспонаты.
Также кадеты посетили «Партизанскую деревню», где они увидели красный уголок, медицинский пункт, оружие, военнослужащих ВВО, переодетых в форму времён войны. Всё это позволило ребятам окунуться в атмосферу партизанского движения того времени.
Всего во встрече приняли участие около 40 человек, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Кадеты из Бурятии посетили комплекс «Партизанская деревня»
Общество, Фото:
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