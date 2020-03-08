Лудуб Очиров исполнил хит Despacito на морин-хууре



«Despacito» (исп. Медленно) — песня пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки с десятого студийного альбома, вышедшая 12 января 2017 года. В ремиксовой версии (при участии Джастина Бибера), вышедшей 17 апреля 2017 года, эта песня возглавила хит-парады США (Billboard Hot 100) и Великобритании (UK Singles Chart), что стало первым случаем для испаноязычной песни после 1996 года, когда хитом была песня «Macarena». 4 августа 2017 года видеоклип на эту композицию впервые в истории преодолел отметку в 3 млрд просмотров, а 12 октября — в 4 млрд просмотров, на 5 апреля 2018 года — более 5 млрд просмотров, на 24 февраля 2019 года — более 6 млрд просмотров.









- Лудуб молодец, он всё время растёт. Я обожаю его инструментальные композиции для нескольких инструментов, особенно, когда классические инструменты он соединяет с национальными. Но ведь он не только сочиняет музыку, ещё и играет песни и композиции других авторов, поёт, - отмечает она в комментариях к посту.Пользователи Сети делают репосты ролика, хвалят бурятского музыканта.