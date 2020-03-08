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«Титан» снял праздничный ролик к 8 марта

«Титан» снял праздничный ролик к 8 марта
Общество, 
Тюльпаны можно приобрести в магазинах «Титан» от 33,9 рублей 

Группа компаний «Титан» представила к Международному женскому дню ролик о влюблённых и поздравила жительниц Бурятии с праздником. Здесь же в короткой видеозаписи говорится: яркие весенние цветы – тюльпаны - можно приобрести в магазинах «Титан» от 33,9 рублей (1 шт.). 



Тюльпаны из Бурятии стоят 59,9 рублей за одну штуку. 
ролик праздник
 
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