«Титан» снял праздничный ролик к 8 марта

Тюльпаны можно приобрести в магазинах «Титан» от 33,9 рублей
Группа компаний «Титан» представила к Международному женскому дню ролик о влюблённых и поздравила жительниц Бурятии с праздником. Здесь же в короткой видеозаписи говорится: яркие весенние цветы – тюльпаны - можно приобрести в магазинах «Титан» от 33,9 рублей (1 шт.).
Тюльпаны из Бурятии стоят 59,9 рублей за одну штуку.
Тюльпаны можно приобрести в магазинах «Титан» от 33,9 рублей
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