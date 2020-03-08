«Титан» снял праздничный ролик к 8 марта



Группа компаний «Титан» представила к Международному женскому дню ролик о влюблённых и поздравила жительниц Бурятии с праздником. Здесь же в короткой видеозаписи говорится: яркие весенние цветы – тюльпаны - можно приобрести в магазинах «Титан» от 33,9 рублей (1 шт.).



