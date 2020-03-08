В столице Бурятии прошла акция «Цветочный патруль»
В Улан-Удэ накануне прошла ежегодная праздничная акция «Цветочный патруль». В преддверии Международного женского дня сотрудники Госавтоинспекции поздравили девушек и женщин с главным весенним праздником. Участниц дорожного движения – пешеходов, пассажиров и водителей - ждали приятные сюрпризы: цветы и праздничные открытки.
В регистрационно-экзаменационном подразделении поздравления прозвучали в адрес женщин, зарегистрировавших автомобили и получивших водительское удостоверение. Начинающим автоледи пожелали и в дальнейшем быть такими же прилежными водителями, как на экзамене, и подавать пример другим участникам дорожного движения. Дамам, получившим государственные регистрационные знаки на свои автомобили, пожелали безаварийной езды и зелёного света во всех поездках.
Самые массовые мероприятия прошли на магистральных улицах Улан-Удэ. По традиции акцию «Цветочный патруль» поддержали дружинники. Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции они вышли в праздничный рейд. Автоинспекторы останавливали машины и дарили женщинам цветы, открытки и памятные презенты, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Автоинспекторы дарили улан-удэнкам цветы
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Тюльпаны можно приобрести в магазинах «Титан» от 33,9 рублей
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с состязаний
В столице Бурятии прошла акция «Цветочный патруль»
В Улан-Удэ всего -7
Блогер окунулся в фонтан ТРЦ Galaxy в одежде и обуви
Темникова поделилась эффектными фотографиями на зимнем Байкале
Валентина Федосеева выиграла чемпионат России
В Бурятии семь женщин работают начальниками пожарных частей
«Предков далёких зов с возрастом слышим все», - поёт Еши Намжил лама
В евробаки теперь надо кидать пластиковые бутылки
Бурятстат представил портрет среднестатистической жительницы республики
В гости пришли к Евгении Михайловне Парахиной
Фестиваль должен был пройти уже в 18-й раз
Погода ожидается тёплая
Общество, 06.03.2020
Открытие выставки мэтра Бальжинимы Доржиева посетил его сын, также известный художник Зорикто Доржиев. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко