Автоинспекторы дарили улан-удэнкам цветы

В столице Бурятии прошла акция «Цветочный патруль»



В Улан-Удэ накануне прошла ежегодная праздничная акция «Цветочный патруль». В преддверии Международного женского дня сотрудники Госавтоинспекции поздравили девушек и женщин с главным весенним праздником. Участниц дорожного движения – пешеходов, пассажиров и водителей - ждали приятные сюрпризы: цветы и праздничные открытки.



В регистрационно-экзаменационном подразделении поздравления прозвучали в адрес женщин, зарегистрировавших автомобили и получивших водительское удостоверение. Начинающим автоледи пожелали и в дальнейшем быть такими же прилежными водителями, как на экзамене, и подавать пример другим участникам дорожного движения. Дамам, получившим государственные регистрационные знаки на свои автомобили, пожелали безаварийной езды и зелёного света во всех поездках.



Самые массовые мероприятия прошли на магистральных улицах Улан-Удэ. По традиции акцию «Цветочный патруль» поддержали дружинники. Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции они вышли в праздничный рейд. Автоинспекторы останавливали машины и дарили женщинам цветы, открытки и памятные презенты, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



