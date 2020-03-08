В Улан-Удэ всего -7
По данным Бурятского Гидрометцентра, 8 марта по республике местами небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10, местами порывы до 16 м/с, позёмка.
Температура днём -5-,10, местами -12,-17.
В Улан-Удэ днём без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём -7,-9.
8 марта в Бурятии будет тёплым
Общество, Фото:
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