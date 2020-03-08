 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 Марта

07 Марта

06 Марта

Популярное

8 марта в Бурятии будет тёплым

8 марта в Бурятии будет тёплым
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Улан-Удэ всего -7

По данным Бурятского Гидрометцентра, 8 марта по республике местами небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10, местами порывы до 16 м/с, позёмка.

Температура днём -5-,10, местами -12,-17.

В Улан-Удэ днём без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём -7,-9. 
прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнский блогер прыгнул в фонтан торгового центра
Улан-удэнский блогер прыгнул в фонтан торгового центра
Общество, 07.03.2020
Блогер окунулся в фонтан ТРЦ Galaxy в одежде  и обуви
Певица Елена Темникова отдыхает на Байкале
Певица Елена Темникова отдыхает на Байкале
Общество, 07.03.2020
Темникова поделилась эффектными фотографиями на зимнем Байкале
Спортсменка из Бурятии отобралась на чемпионат мира по армрестлингу
Спортсменка из Бурятии отобралась на чемпионат мира по армрестлингу
Общество, 07.03.2020
Валентина Федосеева выиграла чемпионат России
Женщина-пожарный из Бурятии: «Отдала приказ и предотвратили взрыв»
Женщина-пожарный из Бурятии: «Отдала приказ и предотвратили взрыв»
Общество, 07.03.2020
В Бурятии семь женщин работают начальниками пожарных частей
Настоятель дацана в Бурятии представил песню про зов предков
Настоятель дацана в Бурятии представил песню про зов предков
Общество, 07.03.2020
«Предков далёких зов с возрастом слышим все», - поёт Еши Намжил лама
В Улан-Удэ со свалки вернулись итальянские мусорные баки
В Улан-Удэ со свалки вернулись итальянские мусорные баки
Общество, 07.03.2020
В евробаки теперь надо кидать пластиковые бутылки
Средняя жительница Бурятии на пять лет старше среднего мужчины
Средняя жительница Бурятии на пять лет старше среднего мужчины
Общество, 07.03.2020
Бурятстат представил портрет среднестатистической жительницы республики
Работники прокуратуры Бурятии поздравили 95-летнюю труженицу тыла
Работники прокуратуры Бурятии поздравили 95-летнюю труженицу тыла
Общество, 07.03.2020
В гости пришли к Евгении Михайловне Парахиной
В Бурятии отменили крупный шахматный фестиваль
В Бурятии отменили крупный шахматный фестиваль
Общество, 07.03.2020
Фестиваль должен был пройти уже в 18-й раз
В Улан-Удэ ожидается снег
В Улан-Удэ ожидается снег
Общество, 07.03.2020
Погода ожидается тёплая
В Улан-Удэ открылась выставка художника Бальжинимы Доржиева
В Улан-Удэ открылась выставка художника Бальжинимы Доржиева
Общество, 06.03.2020
Открытие выставки мэтра Бальжинимы Доржиева посетил его сын, также известный художник Зорикто Доржиев. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В Бурятии ищут родственников воинов, погибших под Сталинградом
В Бурятии ищут родственников воинов, погибших под Сталинградом
Общество, 06.03.2020
52 бойца похоронены в братской могиле на хуторе Логовском
Горнолыжница из Байкальска стала абсолютной чемпионкой России
Горнолыжница из Байкальска стала абсолютной чемпионкой России
Общество, 06.03.2020
Она завоевала 4 золотые медали чемпионата во всех дисциплинах
8 марта жительницам Улан-Удэ раздадут тюльпаны
8 марта жительницам Улан-Удэ раздадут тюльпаны
Общество, 06.03.2020
Акция пройдёт в городских парках
В апреле Иркутск ждёт «Культурная Revoлюция»
В апреле Иркутск ждёт «Культурная Revoлюция»
Общество, 06.03.2020
Арт-проект объединит творцов и желающих соприкоснуться с миром искусства

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^