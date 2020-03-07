Улан-удэнский блогер прыгнул в фонтан торгового центра

Из фонтана в центре улан-удэнского ТРЦ Galaxy охрана вновь «вылавливала» нарушителя порядка. На этот раз в фонтан прыгнул улан-удэнский блогер Валентин, который стал известен после недавнего обливания водой из ведра прямо на площади Советов.
Блогер заснял всё происходящее на видео. Под фоновый трек «Жить в кайф» Валентин упал в бассейн на спину, не снимая ни обувь, ни одежду. Вымокшего посетителя выводил охранник торгового центра, не скрывающий улыбку.
«Живите в своё удовольствие», - напутствовал зрителей Валентин.
В этот фонтан торгового центра уже не раз окунались молодые люди. Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2019 года сюда пришёл весельчак прямо в ластах и с плавательной маской. Прошлой весной парень в спортивном костюме и в солнечных очках вальяжно плавал в фонтане на надувном матрасе. А в январе 2019-го охрана вывела купающегося в фонтане пранкера в одних трусах, который ещё и громко кричал при этом.