Певица Елена Темникова отдыхает на Байкале

Популярная певица, бывшая участница группы Serebro Елена Темникова проводит праздничные дни на Байкале. Звезда поделилась в Instagram снимками, из которых понятно, что отдыхает Темникова на острове Ольхон. Здесь певицу впечатлили ряды огромных сосулек, на которых Елена даже попыталась сыграть, как на музыкальном инструменте.
«Место силы», - подписала она фотографии.
Также Елена Темникова сделала забавный снимок, лёжа на животе прямо на льду Байкала. На другом кадре она позирует, спрятав голову полностью в капюшоне и сложив из ладоней сердечко.
Как сообщал «Байкал-Daily», 8 марта на Байкале обещала провести известная телеведущая Юлия Барановская.
Летом 2019 года улан-удэнец Андрей Балагунов, известный как «Пони», выступил на подтанцовке у Елены Темниковой на масштабном опен-эйр «Europa Plus LIVE 2019» в Москве.