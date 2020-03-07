Певица Елена Темникова отдыхает на Байкале

















Популярная певица, бывшая участница группы Serebro Елена Темникова проводит праздничные дни на Байкале. Звезда поделилась в Instagram снимками, из которых понятно, что отдыхает Темникова на острове Ольхон. Здесь певицу впечатлили ряды огромных сосулек, на которых Елена даже попыталась сыграть, как на музыкальном инструменте.«Место силы», - подписала она фотографии.Также Елена Темникова сделала забавный снимок, лёжа на животе прямо на льду Байкала. На другом кадре она позирует, спрятав голову полностью в капюшоне и сложив из ладоней сердечко.