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Певица Елена Темникова отдыхает на Байкале

Певица Елена Темникова отдыхает на Байкале
Общество,  Фото:instagram.com/lenatemnikovaofficial/
Темникова поделилась эффектными фотографиями на зимнем Байкале

Популярная певица, бывшая участница группы Serebro Елена Темникова проводит праздничные дни на Байкале. Звезда поделилась в Instagram снимками, из которых понятно, что отдыхает Темникова на острове Ольхон. Здесь певицу впечатлили ряды огромных сосулек, на которых Елена даже попыталась сыграть, как на музыкальном инструменте.

«Место силы», - подписала она фотографии.




Также Елена Темникова сделала забавный снимок, лёжа на животе прямо на льду Байкала. На другом кадре она позирует, спрятав голову полностью в капюшоне и сложив из ладоней сердечко.




Как сообщал «Байкал-Daily», 8 марта на Байкале обещала провести известная телеведущая Юлия Барановская.

Летом 2019 года улан-удэнец Андрей Балагунов, известный как «Пони», выступил на подтанцовке у Елены Темниковой на масштабном опен-эйр «Europa Plus LIVE 2019» в Москве.

Байкал певцы звезды эстрады
 
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