Спортсменка из Бурятии отобралась на чемпионат мира по армрестлингу









Уроженка Джидинского района Бурятии Валентина Федосеева стала чемпионкой России по армрестлингу. Чемпионат проходил 5-6 марта в Перми, куда съехалось около 500 спортсменов.Валентина Федосеева завоевала золото в борьбе на правой руке, а также бронзовую медаль – в борьбе на левой. Спортсменка из Бурятии отобралась на чемпионаты Европы и мира.- Я в сборной России. Впереди чемпионат Европы и мира! Только вперёд! Спасибо всем, кто в меня верил и поддерживал! – поделилась на своей странице Валентина Федосеева.