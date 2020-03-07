Спортсменка из Бурятии отобралась на чемпионат мира по армрестлингу

Валентина Федосеева выиграла чемпионат России
Уроженка Джидинского района Бурятии Валентина Федосеева стала чемпионкой России по армрестлингу. Чемпионат проходил 5-6 марта в Перми, куда съехалось около 500 спортсменов.
Валентина Федосеева завоевала золото в борьбе на правой руке, а также бронзовую медаль – в борьбе на левой. Спортсменка из Бурятии отобралась на чемпионаты Европы и мира.
- Я в сборной России. Впереди чемпионат Европы и мира! Только вперёд! Спасибо всем, кто в меня верил и поддерживал! – поделилась на своей странице Валентина Федосеева.
Валентина Федосеева выиграла чемпионат России
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