Женщина-пожарный из Бурятии: «Отдала приказ и предотвратили взрыв»

Общество, Фото: агентство ГО и ЧС

В Бурятии семь женщин работают начальниками пожарных частей



Пожарная охрана – преимущественно мужская сфера деятельности. Женщины в пожарной охране чаще всего работают диспетчерами и инструкторами противопожарной профилактики. Однако есть женщины, что занимают руководящие должности. В преддверии Международного женского дня республиканское агентство ГО и ЧС рассказало о женщинах-начальниках пожарных частей.



Всего в структуре Государственной противопожарной службы Бурятии семь женщин работают начальниками пожарных частей (ПЧ). Руководить мужским коллективом непросто, но начальник ПЧ №17 9-го Селенгинского отряда Ольга Вершинина утверждает, что ответственный и опасный труд сплочает. «Мои коллеги — это вторая семья. Всегда чувствовала их поддержку», - добавляет начальник ПЧ №6 Оюна Пронтеева.



Работа начальников частей непосредственно связана с участием в тушении пожаров. У каждой из наших героинь есть пожар, который запомнился особенно ярко. Так, 9 декабря 2019 года в посёлке Нижнеангарск произошел пожар в многоквартирном доме. Она из жительниц получила отравление угарным газом и потеряла сознание. Её вынесли на руках подоспевшая начальник ПЧ №50 Ирина Ханзаева вместе с двумя помощниками.



В январе 2020 года при пожаре в жилом доме в посёлке Новый Уоян были спасены двое детей.



- Всегда чувствуешь большую ответственность, когда дело касается детей, - признается начальник ПЧ №49 1Ольга Бабенко. - Когда их спасли, была очень горда за своих ребят!



Руководитель тушения пожара несёт полную ответственность за действия огнеборцев, которые беспрекословно выполняют его приказы. Поэтому начальник ПЧ №17 Ольга Вершинина вспоминает пожар, произошедший в мае 2019 года. В горящем жилом доме был газовый баллон.



- Несмотря на то, что было очень страшно за пожарных, я отдала приказ на эвакуацию баллона. Ребята отработали хорошо и предотвратили взрыв.



В семьях работниц поддерживают их решение работать в пожарной охране.



- Родители, отец, в первую очередь поддержали мой выбор. Папа тоже работал в пожарной охране, так что я продолжаю семейное дело, - говорит начальник ПЧ Татьяна Хубаркова.



Начальник ПЧ №11 Ольга Беляева заявляет: «Мои сыновья когда узнали, что я стала работать в пожарной охране, не удивились этому. Они всегда меня поддерживают. А поддержка родных для женщины самое главное, где бы она ни трудилась».



