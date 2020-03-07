Женщина-пожарный из Бурятии: «Отдала приказ и предотвратили взрыв»

В Бурятии семь женщин работают начальниками пожарных частей
Пожарная охрана – преимущественно мужская сфера деятельности. Женщины в пожарной охране чаще всего работают диспетчерами и инструкторами противопожарной профилактики. Однако есть женщины, что занимают руководящие должности. В преддверии Международного женского дня республиканское агентство ГО и ЧС рассказало о женщинах-начальниках пожарных частей.
Всего в структуре Государственной противопожарной службы Бурятии семь женщин работают начальниками пожарных частей (ПЧ). Руководить мужским коллективом непросто, но начальник ПЧ №17 9-го Селенгинского отряда Ольга Вершинина утверждает, что ответственный и опасный труд сплочает. «Мои коллеги — это вторая семья. Всегда чувствовала их поддержку», - добавляет начальник ПЧ №6 Оюна Пронтеева.
Работа начальников частей непосредственно связана с участием в тушении пожаров. У каждой из наших героинь есть пожар, который запомнился особенно ярко. Так, 9 декабря 2019 года в посёлке Нижнеангарск произошел пожар в многоквартирном доме. Она из жительниц получила отравление угарным газом и потеряла сознание. Её вынесли на руках подоспевшая начальник ПЧ №50 Ирина Ханзаева вместе с двумя помощниками.
В январе 2020 года при пожаре в жилом доме в посёлке Новый Уоян были спасены двое детей.
- Всегда чувствуешь большую ответственность, когда дело касается детей, - признается начальник ПЧ №49 1Ольга Бабенко. - Когда их спасли, была очень горда за своих ребят!
Руководитель тушения пожара несёт полную ответственность за действия огнеборцев, которые беспрекословно выполняют его приказы. Поэтому начальник ПЧ №17 Ольга Вершинина вспоминает пожар, произошедший в мае 2019 года. В горящем жилом доме был газовый баллон.
- Несмотря на то, что было очень страшно за пожарных, я отдала приказ на эвакуацию баллона. Ребята отработали хорошо и предотвратили взрыв.
В семьях работниц поддерживают их решение работать в пожарной охране.
- Родители, отец, в первую очередь поддержали мой выбор. Папа тоже работал в пожарной охране, так что я продолжаю семейное дело, - говорит начальник ПЧ Татьяна Хубаркова.
Начальник ПЧ №11 Ольга Беляева заявляет: «Мои сыновья когда узнали, что я стала работать в пожарной охране, не удивились этому. Они всегда меня поддерживают. А поддержка родных для женщины самое главное, где бы она ни трудилась».
Женщина-пожарный из Бурятии: «Отдала приказ и предотвратили взрыв»
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