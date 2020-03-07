Настоятель дацана в Бурятии представил песню про зов предков

Зов предков



Предков далёких зов

С возрастом слышим все.

Затерянной юрты кров

Манит в сумрачной мгле.



Припев:



Голос ушедших веков

Часто терзает дух.

Говор моих земляков

Лимбой ласкает слух.



Ху́ра трепещущий звук

Долго в душе щемит.

Словно от маминых рук

Сердце поёт и болит.



Родины вкусный аршан

Струйкой у сердца журчит…

Жажда ведёт нас в дацан,

Ищем мы юрту-храм.



Как сообщал «Байкал-Daily», в начале года Еши Намжил лама

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале года Еши Намжил лама представил душевный клип на свою песню «Родина моя – Курумкан»

Видео набрало больше 280 просмотров. «Отличная песня!», «Олег, как красиво вы поете и душевно, а какие красивые места», «Очень трогательный, сердечный стих. Веет теплом и любовью», - пишут пользователи в комментариях и в соцсетях.Также Еши Намжил лама сообщил, что готовит очередной творческий проект. Его детали пока не раскрываются.