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Настоятель дацана в Бурятии представил песню про зов предков

Настоятель дацана в Бурятии представил песню про зов предков
Общество, 
«Предков далёких зов с возрастом слышим все», - поёт Еши Намжил лама

Настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов) представил новую песню «Зов предков». Клип появился на YouTube 6 марта.

- Посвящаю песню Белому Месяцу! – написал буддийский священнослужитель. 



Видео набрало больше 280 просмотров. «Отличная песня!», «Олег, как красиво вы поете и душевно, а какие красивые места», «Очень трогательный, сердечный стих. Веет теплом и любовью», - пишут пользователи в комментариях и в соцсетях.

Также Еши Намжил лама сообщил, что готовит очередной творческий проект. Его детали пока не раскрываются.


Зов предков

Предков далёких зов
С возрастом слышим все.
Затерянной юрты кров
Манит в сумрачной мгле.

Припев:

Голос ушедших веков
Часто терзает дух.
Говор моих земляков
Лимбой ласкает слух.

Ху́ра трепещущий звук
Долго в душе щемит.
Словно от маминых рук
Сердце поёт и болит.

Родины вкусный аршан
Струйкой у сердца журчит…
Жажда ведёт нас в дацан,
Ищем мы юрту-храм.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале года Еши Намжил лама представил душевный клип на свою песню «Родина моя – Курумкан»
буддизм клип музыканты
 
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