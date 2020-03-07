Настоятель дацана в Бурятии представил песню про зов предков

Настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов) представил новую песню «Зов предков». Клип появился на YouTube 6 марта.
- Посвящаю песню Белому Месяцу! – написал буддийский священнослужитель.
Видео набрало больше 280 просмотров. «Отличная песня!», «Олег, как красиво вы поете и душевно, а какие красивые места», «Очень трогательный, сердечный стих. Веет теплом и любовью», - пишут пользователи в комментариях и в соцсетях.
Также Еши Намжил лама сообщил, что готовит очередной творческий проект. Его детали пока не раскрываются.
Зов предков
Предков далёких зов
С возрастом слышим все.
Затерянной юрты кров
Манит в сумрачной мгле.
Припев:
Голос ушедших веков
Часто терзает дух.
Говор моих земляков
Лимбой ласкает слух.
Ху́ра трепещущий звук
Долго в душе щемит.
Словно от маминых рук
Сердце поёт и болит.
Родины вкусный аршан
Струйкой у сердца журчит…
Жажда ведёт нас в дацан,
Ищем мы юрту-храм.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале года Еши Намжил лама представил душевный клип на свою песню «Родина моя – Курумкан».
Предков далёких зов
С возрастом слышим все.
Затерянной юрты кров
Манит в сумрачной мгле.
Припев:
Голос ушедших веков
Часто терзает дух.
Говор моих земляков
Лимбой ласкает слух.
Ху́ра трепещущий звук
Долго в душе щемит.
Словно от маминых рук
Сердце поёт и болит.
Родины вкусный аршан
Струйкой у сердца журчит…
Жажда ведёт нас в дацан,
Ищем мы юрту-храм.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале года Еши Намжил лама представил душевный клип на свою песню «Родина моя – Курумкан».