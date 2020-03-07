Средняя жительница Бурятии на пять лет старше среднего мужчины

















К 8 марта Бурятстат представил любопытную статистику, в которой собрал самое главное о женщинах республики.В Бурятии, по данным на 1 января 2019 года,– 52,3 % жителей. В городах и городских поселениях проживает 60,4 % женщин, на селе – 39,6 %.- Как известно, по статистике больше рождается мальчиков: в Бурятии в 2018 году на 100 мальчиков рождалось 93 девочки, но с возрастом это соотношение меняется, и устойчивое преобладание женщин начинается после 30-летнего возраста. В возрасте старше трудоспособного женщин в республике более чем в два раза больше, чем мужчин, - отмечают в Бурятстате.В целом по республике. Эта ситуация характерна как для городских жителей (1152 женщины на 1000 мужчин), так и для сельских (1022 женщины на 1000 мужчин).Средний возраст жительницы Бурятии –, она на пять лет старше мужчины.- Но ведь и живут наши женщины дольше, чем мужчины. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении составила 76 и 66 лет, соответственно. Современные 60-летние женщины имеют вероятность прожить ещё в среднем, 21,5 лет, мужчины – лишь 15,5 лет. Разрыв в продолжительности жизни связан с различиями в уровне смертности полов: смертность мужчин в 1,3-1,5 раза выше смертности женщин, - поясняют в Бурятстате.Распределение женского населения по основным возрастным группам сложилось следующим образом:В 2018 году заключили брак 5568 пар. Не достигнув 18 лет, связать себя узами брака решили 11 юношей и 73 девушки. После 35 лет в брак вступили 1382 мужчины и 1114 женщин.Средняя статистическая женщина республики. На этот же возраст приходится наибольшая интенсивность рождения детей, а средний возраст матери в 2018 году составил 28 лет. Всего в течение своей жизни женщина имеет в среднем двух детей, что является достаточно высоким показателем.За 2018 год в республике родилось 13,9 тысяч детей (на 2,7 % меньше, чем за предыдущий), причём 70 % от всех новорождённых – это дети, родившиеся у матерей вторыми и более по очередности рождения. За последние годы резко выросла доля родивших в возрасте старше 30 лет – с 28,5% в 2010 году до 47,2 % в 2018 году.Женщины Бурятии активнее мужчин участвуют в миграционных процессах. В 2018 году из 86,9 тысячженщины составили 48 тыс. человек или 55,2 %.Для Бурятии характерен высокий уровень профессиональной активности женщин – 49,7 % от общего числа работающих в организациях. Женщины работают во всех сферах деятельности, но сугубо женской можно считать деятельность в организациях финансовой сферы и страхования (85,6 %), в сфере гостиниц и предприятий общественного питания (82,1 %), в области здравоохранения и предоставления социальных услуг (77,0 %) и образования (75,0 %). Значительна доля женщин в организациях оптовой и розничной торговли (67,7 %) и работающих в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (64,0 %). Доля женщин среди занятого населения в деятельности по операциям с недвижимым имуществом составила 50,7 %, в области государственного управления и обеспечения военной безопасности - 43,6 %, и обрабатывающей промышленности - 42,0 %.По результатам выборочного обследования рабочей силы в 2018 году в среднем численность безработных женщин составила 18,5 тысяч (43,8 % всех безработных). Средний возраст безработной женщины – 36,2 лет.Женщинам сложнее, чем мужчинам,они в первую очередь высвобождаются с организаций, работодатели предпочитают заполнять свободные рабочие места мужчинами. Особенно остра проблема трудоустройства для женщин предпенсионного возраста и имеющих маленьких детей. За 2018 год в государственные службы занятости населения республики обратились в поисках работы 12,1 тыс. женщин, из них нашли работу – 6,7 тыс. (55,4 % обратившихся).В общей численностиорганизаций высшего и среднего профессионального образования доля представительниц прекрасного пола на начало 2018/19 учебного года составила 54,9 и 46,3 %, соответственно. По итогам 2018/19 учебного года документ об образовании получили 4645 выпускников организаций высшего образования и 5684 выпускника организаций среднего профессионального образования, из которых доля женщин - 61,5 % и 51,6 %, соответственно.