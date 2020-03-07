 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 Марта

06 Марта

Популярное

Средняя жительница Бурятии на пять лет старше среднего мужчины

Средняя жительница Бурятии на пять лет старше среднего мужчины
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Бурятстат представил портрет среднестатистической жительницы республики

К 8 марта Бурятстат представил любопытную статистику, в которой собрал самое главное о женщинах республики.

В Бурятии, по данным на 1 января 2019 года, живёт больше 514 тысяч женщин – 52,3 % жителей. В городах и городских поселениях проживает 60,4 % женщин, на селе – 39,6 %.

- Как известно, по статистике больше рождается мальчиков: в Бурятии в 2018 году на 100 мальчиков рождалось 93 девочки, но с возрастом это соотношение меняется, и устойчивое преобладание женщин начинается после 30-летнего возраста. В возрасте старше трудоспособного женщин в республике более чем в два раза больше, чем мужчин, - отмечают в Бурятстате.

В целом по республике на 1000 мужчин приходится 1097 женщин. Эта ситуация характерна как для городских жителей (1152 женщины на 1000 мужчин), так и для сельских (1022 женщины на 1000 мужчин).



Средний возраст жительницы Бурятии – 38 лет, она на пять лет старше мужчины.

- Но ведь и живут наши женщины дольше, чем мужчины. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении составила 76 и 66 лет, соответственно. Современные 60-летние женщины имеют вероятность прожить ещё в среднем, 21,5 лет, мужчины – лишь 15,5 лет. Разрыв в продолжительности жизни связан с различиями в уровне смертности полов: смертность мужчин в 1,3-1,5 раза выше смертности женщин, - поясняют в Бурятстате.

Распределение женского населения по основным возрастным группам сложилось следующим образом: 



В 2018 году заключили брак 5568 пар. Не достигнув 18 лет, связать себя узами брака решили 11 юношей и 73 девушки. После 35 лет в брак вступили 1382 мужчины и 1114 женщин.

Средняя статистическая женщина республики вступает в первый брак в возрасте 25-26 лет. На этот же возраст приходится наибольшая интенсивность рождения детей, а средний возраст матери в 2018 году составил 28 лет. Всего в течение своей жизни женщина имеет в среднем двух детей, что является достаточно высоким показателем.

За 2018 год в республике родилось 13,9 тысяч детей (на 2,7 % меньше, чем за предыдущий), причём 70 % от всех новорождённых – это дети, родившиеся у матерей вторыми и более по очередности рождения. За последние годы резко выросла доля родивших в возрасте старше 30 лет – с 28,5% в 2010 году до 47,2 % в 2018 году.



Женщины Бурятии активнее мужчин участвуют в миграционных процессах. В 2018 году из 86,9 тысяч мигрантов женщины составили 48 тыс. человек или 55,2 %.

Для Бурятии характерен высокий уровень профессиональной активности женщин – 49,7 % от общего числа работающих в организациях. Женщины работают во всех сферах деятельности, но сугубо женской можно считать деятельность в организациях финансовой сферы и страхования (85,6 %), в сфере гостиниц и предприятий общественного питания (82,1 %), в области здравоохранения и предоставления социальных услуг (77,0 %) и образования (75,0 %). Значительна доля женщин в организациях оптовой и розничной торговли (67,7 %) и работающих в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (64,0 %). Доля женщин среди занятого населения в деятельности по операциям с недвижимым имуществом составила 50,7 %, в области государственного управления и обеспечения военной безопасности - 43,6 %, и обрабатывающей промышленности - 42,0 %.

По результатам выборочного обследования рабочей силы в 2018 году в среднем численность безработных женщин составила 18,5 тысяч (43,8 % всех безработных). Средний возраст безработной женщины – 36,2 лет.

Женщинам сложнее, чем мужчинам, найти работу, они в первую очередь высвобождаются с организаций, работодатели предпочитают заполнять свободные рабочие места мужчинами. Особенно остра проблема трудоустройства для женщин предпенсионного возраста и имеющих маленьких детей. За 2018 год в государственные службы занятости населения республики обратились в поисках работы 12,1 тыс. женщин, из них нашли работу – 6,7 тыс. (55,4 % обратившихся).

В общей численности студентов организаций высшего и среднего профессионального образования доля представительниц прекрасного пола на начало 2018/19 учебного года составила 54,9 и 46,3 %, соответственно. По итогам 2018/19 учебного года документ об образовании получили 4645 выпускников организаций высшего образования и 5684 выпускника организаций среднего профессионального образования, из которых доля женщин - 61,5 % и 51,6 %, соответственно.

демография женщины
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Средняя жительница Бурятии на пять лет старше среднего мужчины
Средняя жительница Бурятии на пять лет старше среднего мужчины
Общество, 07.03.2020
Бурятстат представил портрет среднестатистической жительницы республики
Работники прокуратуры Бурятии поздравили 95-летнюю труженицу тыла
Работники прокуратуры Бурятии поздравили 95-летнюю труженицу тыла
Общество, 07.03.2020
В гости пришли к Евгении Михайловне Парахиной
В Бурятии отменили крупный шахматный фестиваль
В Бурятии отменили крупный шахматный фестиваль
Общество, 07.03.2020
Фестиваль должен был пройти уже в 18-й раз
В Улан-Удэ ожидается снег
В Улан-Удэ ожидается снег
Общество, 07.03.2020
Погода ожидается тёплая
В Улан-Удэ открылась выставка художника Бальжинимы Доржиева
В Улан-Удэ открылась выставка художника Бальжинимы Доржиева
Общество, 06.03.2020
Открытие выставки мэтра Бальжинимы Доржиева посетил его сын, также известный художник Зорикто Доржиев. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В Бурятии ищут родственников воинов, погибших под Сталинградом
В Бурятии ищут родственников воинов, погибших под Сталинградом
Общество, 06.03.2020
52 бойца похоронены в братской могиле на хуторе Логовском
Горнолыжница из Байкальска стала абсолютной чемпионкой России
Горнолыжница из Байкальска стала абсолютной чемпионкой России
Общество, 06.03.2020
Она завоевала 4 золотые медали чемпионата во всех дисциплинах
8 марта жительницам Улан-Удэ раздадут тюльпаны
8 марта жительницам Улан-Удэ раздадут тюльпаны
Общество, 06.03.2020
Акция пройдёт в городских парках
В апреле Иркутск ждёт «Культурная Revoлюция»
В апреле Иркутск ждёт «Культурная Revoлюция»
Общество, 06.03.2020
Арт-проект объединит творцов и желающих соприкоснуться с миром искусства
В сёлах Бурятии в рамках акции покажут новейшие мультфильмы
В сёлах Бурятии в рамках акции покажут новейшие мультфильмы
Общество, 06.03.2020
Их увидят жители Еравнинского и Заиграевского районов
В Улан-Удэ отметили юбилей выдающегося деятеля культуры Бурятии
В Улан-Удэ отметили юбилей выдающегося деятеля культуры Бурятии
Общество, 06.03.2020
Концерт «Имя учителя вечно» был посвящён дирижёру Аюше Арсаланову
В Усть-Ордынском округе проведут юношеский турнир по вольной борьбе
В Усть-Ордынском округе проведут юношеский турнир по вольной борьбе
Общество, 06.03.2020
К участию приглашаются юноши и девушки 2004 г.р. и младше

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^