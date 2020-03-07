Погода ожидается тёплая
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 7 марта, по республике местами небольшой снег, днём по юго-западным районам и южному Прибайкалью умеренные снегопады.
Ветер северо-западный 4-9, местами 12-17 м/с, позёмка. Температура днём -3,-8, местами -9,-14.
В Улан-Удэ временами небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём -3,-5.
В Улан-Удэ ожидается снег
Общество, Фото:
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