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В Улан-Удэ ожидается снег

В Улан-Удэ ожидается снег
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Погода ожидается тёплая

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 7 марта, по республике местами небольшой снег, днём по юго-западным районам и южному Прибайкалью умеренные снегопады.

Ветер северо-западный 4-9, местами 12-17 м/с, позёмка. Температура днём -3,-8, местами -9,-14.

В Улан-Удэ временами небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём -3,-5.

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