В Улан-Удэ дорожные полицейские дарили женщинам цветы

У автоледи не проверяли документы, а дарили им цветы
Сегодня в центре Улан-Удэ сотрудники ДПС устроили для женщин-водителей приятный сюрприз. Вместо проверки документов дорожные полицейские дарили дамам цветы.
Праздничный дорожный патруль расположился на улице Борсоева. Также мероприятие было анонсировано в Инстаграм. У пользователей это сообщение вызвало радость, а кто-то и вовсе попросил перенести это событие на другой день.
«А можно завтра тоже? Ну или 8.03? А то сегодня муж на машине уехал на работу, а так бы выехала», «Ну всё, пробка будет сегодня на Борсоева», «Вереницы выстроятся ровненькие в правом ряду от Бабушкиной и с Октября», «Ну все, выезжаю».
У автоледи не проверяли документы, а дарили им цветы
Для мам и жён устроили фотосессию в «королевском образе»
Богослужение состоялось в Свято-Никольском храме
Яркий концерт состоится на Ледовой арене IceМетр
«На адвоката больше потратите», - заявила судебный пристав
Кругобайкальская железная дорога признана одной из самых красивых маршрутов
На премии врача будет выделено 7,3 миллиона рублей
Также стрельбы производились из других орудий
Автоклубы Бурятии разрабатывают социальную рекламу
В соседнем регионе завершился конкурс среди педагогов
Он будет проходить 7 и 8 марта
«С ним всё в порядке», отметили в МВД по Бурятии
На место выезжали росгвардейцы
Расчёты «Бук-М2» уничтожили сверхскоростные, малозаметные крылатые ракеты
Автолюбительницам вручили цветы и открытки