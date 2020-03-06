В Улан-Удэ дорожные полицейские дарили женщинам цветы

Сегодня в центре Улан-Удэ сотрудники ДПС устроили для женщин-водителей приятный сюрприз. Вместо проверки документов дорожные полицейские дарили дамам цветы.











«А можно завтра тоже? Ну или 8.03? А то сегодня муж на машине уехал на работу, а так бы выехала», «Ну всё, пробка будет сегодня на Борсоева», «Вереницы выстроятся ровненькие в правом ряду от Бабушкиной и с Октября», «Ну все, выезжаю».















Праздничный дорожный патруль расположился на улице Борсоева. Также мероприятие было анонсировано в Инстаграм. У пользователей это сообщение вызвало радость, а кто-то и вовсе попросил перенести это событие на другой день.