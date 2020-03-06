 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Марта

05 Марта

Популярное

В Улан-Удэ дорожные полицейские дарили женщинам цветы

В Улан-Удэ дорожные полицейские дарили женщинам цветы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
У автоледи не проверяли документы, а дарили им цветы

Сегодня в центре Улан-Удэ сотрудники ДПС устроили для женщин-водителей приятный сюрприз. Вместо проверки документов дорожные полицейские дарили дамам цветы.



Праздничный дорожный патруль расположился на улице Борсоева. Также мероприятие было анонсировано в Инстаграм. У пользователей это сообщение вызвало радость, а кто-то и вовсе попросил перенести это событие на другой день.

«А можно завтра тоже? Ну или 8.03? А то сегодня муж на машине уехал на работу, а так бы выехала», «Ну всё, пробка будет сегодня на Борсоева», «Вереницы выстроятся ровненькие в правом ряду от Бабушкиной и с Октября», «Ну все, выезжаю».





ГИБДД международный женский день
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ дорожные полицейские дарили женщинам цветы
В Улан-Удэ дорожные полицейские дарили женщинам цветы
Общество, 06.03.2020
У автоледи не проверяли документы, а дарили им цветы
Финалистки «Миссис Бурятия» примерили короны
Финалистки «Миссис Бурятия» примерили короны
Общество, 06.03.2020
Для мам и жён устроили фотосессию в «королевском образе»
Бурятский митрополит совершил повечерие
Бурятский митрополит совершил повечерие
Общество, 06.03.2020
Богослужение состоялось в Свято-Никольском храме
В Улан-Удэ на льду устроят концерт в честь 23 февраля и 8 марта
В Улан-Удэ на льду устроят концерт в честь 23 февраля и 8 марта
Общество, 06.03.2020
Яркий концерт состоится на Ледовой арене IceМетр
С жителя Бурятии взыскали долг по алиментам его полного тёзки
С жителя Бурятии взыскали долг по алиментам его полного тёзки
Общество, 06.03.2020
«На адвоката больше потратите», - заявила судебный пристав
Железная дорога на Байкале попала в рекомендации Forbes
Железная дорога на Байкале попала в рекомендации Forbes
Общество, 06.03.2020
Кругобайкальская железная дорога признана одной из самых красивых маршрутов
В Бурятии медиков будут премировать за выявление онкозаболеваний
В Бурятии медиков будут премировать за выявление онкозаболеваний
Общество, 06.03.2020
На премии врача будет выделено 7,3 миллиона рублей
В Бурятии военные опробовали новые автоматы Калашникова
В Бурятии военные опробовали новые автоматы Калашникова
Общество, 06.03.2020
Также стрельбы производились из других орудий
Лучшие работы автоклубов Бурятии появятся вдоль дорог
Лучшие работы автоклубов Бурятии появятся вдоль дорог
Общество, 06.03.2020
Автоклубы Бурятии разрабатывают социальную рекламу
В Иркутске наградят самого красивого учителя
В Иркутске наградят самого красивого учителя
Общество, 06.03.2020
В соседнем регионе завершился конкурс среди педагогов
Экодевичник состоится в Улан-Удэ
Экодевичник состоится в Улан-Удэ
Общество, 06.03.2020
Он будет проходить 7 и 8 марта

В Улан-Удэ нашли пропавшего мальчика
В Улан-Удэ нашли пропавшего мальчика
Общество, 06.03.2020
«С ним всё в порядке», отметили в МВД по Бурятии
В Улан-Удэ на берегу реки нашли гранату
В Улан-Удэ на берегу реки нашли гранату
Общество, 06.03.2020
На место выезжали росгвардейцы
В Бурятии зенитчики учились уничтожать ракеты противника
В Бурятии зенитчики учились уничтожать ракеты противника
Общество, 06.03.2020
Расчёты «Бук-М2» уничтожили сверхскоростные, малозаметные крылатые ракеты
В Бурятии женщин-водителей поздравили с 8 марта
В Бурятии женщин-водителей поздравили с 8 марта
Общество, 06.03.2020
Автолюбительницам вручили цветы и открытки

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^