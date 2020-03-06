Горнолыжница из Байкальска стала абсолютной чемпионкой России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Она завоевала 4 золотые медали чемпионата во всех дисциплинах



Спортсменка из Байкальска Варвара Ворончихина успешно выступила на чемпионате России и этапе кубка мира по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Соревнования проходили в конце февраля на трассах горнолыжного комплекса «Горный воздух» в Южно-Сахалинске.



На чемпионате страны Варвара Ворончихина стала абсолютной чемпионкой России, завоевав четыре золотые медали во всех дисциплинах. Она стала первой в суперкомбинации, слаломе, супергиганте и слалом-гиганте.



На этапе кубка мира Варвара выиграла три золотые и две серебряные медали. Она одержала победу в следующих дисциплинах: слалом-гигант, параллельный слалом и слалом. Второй результат у спортсменки в скоростном спуске и супергиганте.



Варвара Ворончихина занимается в областной спортивной школе олимпийского резерва «Рекорд» у тренера Юрия Пешкова. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

