Забайкальцы успешно выступили на дистанционном турнире по цигун

Он проводился во Внутренней Монголии



12 читинцев получили награды дистанционных соревнований по комплексу оздоровительного цигун «Восемь отрезков парчи» Автономного района Внутренней Монголии. Их проводили в феврале в сети Интернет ассоциация оздоровительного цигун АРВМ и центр массовых видов спорта АРВМ.



Турнир стал откликом на призыв руководства Китая о научном укреплении здоровья, не выходя из дома, что мобилизовало любителей цигун на домашние тренировки и увлекло за собой их семьи. Всего в интернет-соревнованиях по оздоровительному комплексу приняло участие 800 человек из Китая, России и Монголии.



Поклонники восточной гимнастики из России также приняли активное участие в турнире. 12 забайкальских любителей цигун – все из Читы – прислали свои видео в поддержку домашних состязаний. По итогам соревнований награды первой степени были присуждены Волкотрубову Александру и Белову Степану. Награды второй степени получили Берсенева Екатерина, Батурина Юлия и Ляшев Владимир. Награда третьей степени досталась Ягодниковой Татьяне, Вербенко Анастасии, Петровой Юлии, Ринчиновой Татьяне, Павлюковой Любови, Иващенко Ларисе, Луковенко Ольге.



Каждый день, начиная с 14 февраля 2020 года, в целях укрепления иммунитета жителей Земли в режиме онлайн на сайте международной федерации оздоровительного цигун проводятся 15-минутные занятия по комплексу «Восемь отрезков парчи». Занятия ведёт известный мастер Чжан Минлян. Начало – в 10:00 и в 16:00 по пекинскому времени. Занятия состоят из практической части (12 мин.) и теоретической (3 мин). Об этом сообщает управление внешнеэкономических связей города Читы.

