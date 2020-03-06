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Забайкальцы успешно выступили на дистанционном турнире по цигун

Забайкальцы успешно выступили на дистанционном турнире по цигун
Общество,  Фото:pixabay.com
Он проводился во Внутренней Монголии

12 читинцев получили награды дистанционных соревнований по комплексу оздоровительного цигун «Восемь отрезков парчи» Автономного района Внутренней Монголии. Их проводили в феврале в сети Интернет ассоциация оздоровительного цигун АРВМ и центр массовых видов спорта АРВМ.

Турнир стал откликом на призыв руководства Китая о научном укреплении здоровья, не выходя из дома, что мобилизовало любителей цигун на домашние тренировки и увлекло за собой их семьи. Всего в интернет-соревнованиях по оздоровительному комплексу приняло участие 800 человек из Китая, России и Монголии.

Поклонники восточной гимнастики из России также приняли активное участие в турнире. 12 забайкальских любителей цигун – все из Читы – прислали свои видео в поддержку домашних состязаний. По итогам соревнований награды первой степени были присуждены Волкотрубову Александру и Белову Степану. Награды второй степени получили Берсенева Екатерина, Батурина Юлия и Ляшев Владимир. Награда третьей степени досталась Ягодниковой Татьяне, Вербенко Анастасии, Петровой Юлии, Ринчиновой Татьяне, Павлюковой Любови, Иващенко Ларисе, Луковенко Ольге.

Каждый день, начиная с 14 февраля 2020 года, в целях укрепления иммунитета жителей Земли в режиме онлайн на сайте международной федерации оздоровительного цигун проводятся 15-минутные занятия по комплексу «Восемь отрезков парчи». Занятия ведёт известный мастер Чжан Минлян. Начало – в 10:00 и в 16:00 по пекинскому времени. Занятия состоят из практической части (12 мин.) и теоретической (3 мин). Об этом сообщает управление внешнеэкономических связей города Читы.
цигун спорт соревнования Забайкальский край Чита Китай Внутренняя Монголия
 
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