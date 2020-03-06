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Бурятский митрополит совершил повечерие

Бурятский митрополит совершил повечерие
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Богослужение состоялось в Свято-Никольском храме

5 марта, вечером в четверг  первой седмицы великого поста глава Бурятской митрополии Савватий в Свято-Никольском храме Улан-Удэ совершил повечерие. Он читал Великий канон преподобного Андрея Критского, сообщили в Бурятской митрополии.

Утром 6 марта Савватий возглавит литургию Преждеосвященных Даров в улан-удэнском храме Вознесения Господня.


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