В Усть-Ордынском округе проведут юношеский турнир по вольной борьбе

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

К участию приглашаются юноши и девушки 2004 г.р. и младше



14 марта в Усть-Ордынском Бурятском округе пройдёт XVI традиционный турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек памяти Юрия Васильевича Хойлова. Соревнования состоятся в физкультурно-спортивном комплексе «Унга-Арена» посёлка Новонукутский. На турнир приглашены команды Иркутской области, Бурятии, Забайкальского и Красноярского краёв, Хакасии и Якутии.



В соревнованиях примут участие спортсмены 2004 года рождения и младше в весовых категориях у юношей: 26 кг, 28 кг, 30 кг, 32 кг, 35 кг, 38 кг, 41 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 62 кг, 68 кг, 71 кг; у девушек: 28 кг, 32 кг, 42 кг, 63 кг.



В рамках турнира также состоятся абсолютное первенство по бурятской борьбе среди юношей 2004 года рождения и младше и абсолютное первенство по бурятской борьбе у мужчин.



Победителей и призёров наградят медалями, грамотами и денежными призами.



Возрастное ограничение 0+