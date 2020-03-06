Яркий концерт состоится на Ледовой арене IceМетр
7 марта в 19:00 на Ледовой арене IceМетр пройдёт праздничный концерт «О подвигах, о славе, о любви» (0+). Концерт будет посвящён празднованию 23 февраля и 8 марта.
Подготовлены трогательные номера от юных спортсменов федерации фигурного катания Бурятии. Зрителей ждёт красочные массовые номера, выступления в одиночном и парном катании.
- Для жителей города праздничные концерты и ледовые шоу в новинку. И конечно мы рады, что нашим посетителям это интересно, как и деткам-участникам. Для них это новый опыт и испытание себя как спортсмена и артиста, - сообщил управляющий Ледовой арены IceМетр Павел Барнашов.
Над концертной программой работали профессиональные тренеры, хореограф и режиссер-постановщик федерации фигурного катания Бурятии.
Жителей и гостей республики приглашают поддержать юные дарования!
Справки по тел. 305-000, 588-808
Организаторы мероприятия – федерация фигурного катания Республики Бурятия, Ледовая арена Ice Метр.
В Улан-Удэ на льду устроят концерт в честь 23 февраля и 8 марта
Общество, Фото:
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