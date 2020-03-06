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Финалистки «Миссис Бурятия» примерили короны

Финалистки «Миссис Бурятия» примерили короны
Общество, 
Для мам и жён устроили фотосессию в «королевском образе»

В Улан-Удэ продолжается подготовка к конкурсу «Миссис Бурятия-2020». Позади ещё одна неделя подготовок, которая запомнилась финалисткам эффектной фотосессией и другими мероприятиями.

- В субботу и воскресенье прошла главная фотосессия в «королевском образе» в семейной фотостудии. Шикарные платья для красной дорожки предоставили партнёры конкурса. Покрасоваться перед камерой, перемерив их все, смогла каждая участница конкурса. Также участницы смогли примерить на себя образ настоящей Королевы, ведь на них была изящная корона, - поделилась с «Байкал-Daily» директор конкурса Наталия Быкова.


По словам Наталии, надевая на голову корону, девушки сразу менялись, появлялась статная осанка, взгляд, улыбка совсем другие.

- Каждая из них смогла на себе ощутить образ Королевы, - улыбаясь, добавила Наталия.

По мнению финалисток, образ королевы – это не только сказочной красоты платье, профессиональный макияж, аккуратно уложенные волосы и корона, и конечно, это характер, целостность личности, внутренний стержень.

- Она никогда не сдаётся и никому не показывает этого, если все эти качества собрать в одну женщину, то это есть настоящая Королева! И каждая из нас стремиться стать именно такой! - рассказала одна из финалисток.

В воскресенье, 1 марта, состоялась встреча победительниц прошлого года с организаторами конкурса, среди них были и «Миссис Бурятия-2019» Екатерина Иванютина и «Миссис Улан-Удэ-2019» Елена Дактаева. Для них организаторы приготовили подарки: мастер-класс по современному методу обучения английскому языку. Девушки вспомнили свои познания в английском языке, и некоторые изъявили желание продолжить изучение языка.


Кульминацией встречи был необычный сюрприз. Организаторы подарили торт с логотипом и лотосом – символом конкурса, который вызвал огромный восторг у всех. Десерт разрезали победительницы прошлого года Екатерина и Елена. После тортом полакомились все присутствующие.


- Нам захотелось сделать подарок для победительниц 2019 года, ведь год их царствования, скажем так, подходит к концу, скоро будут выбраны победили 2020 года. Хочется, чтобы у победителей 2019 года осталось как можно больше приятных воспоминаний об этом удивительном времени, – добавила Наталия, - Так получилось, что наш мир мы стали звать «страной Эльфов», ведь соприкасаясь с миром красоты, ты невольно оказываешься в сказочной стране Фей и Эльфов, возвращаясь из неё в обычную жизнь хочется снова и снова в неё вернуться.

Впереди у красавиц очередные мастер-классы и репетиции. Финал конкурса состоится 22 марта.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе участниц конкурса обучили столовому этикету.






конкурс красоты
 
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