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Железная дорога на Байкале попала в рекомендации Forbes

Железная дорога на Байкале попала в рекомендации Forbes
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Кругобайкальская железная дорога признана одной из самых красивых маршрутов

Кругобайкальская железная дорога вошла в рекомендации Forbes для туристов. Она названа одной из самых красивых железнодорожных маршрутов мира.

- Поездка по Кругобайкальской дороге — отличный способ посмотреть на великое озеро. Тур можно купить в Иркутске. По пути будет возможность увидеть Белую выемку (выход мрамора с редким сочетанием пород и минералов) и, конечно, прекрасные виды Байкала. Летом и осенью по маршруту ходит ретро-поезд с настоящим паровозом, – пишет Forbes.

Также рассказана история появления железной дороги. Когда-то эта дорога длиной 84 км, огибающая Байкал с юга, была частью Транссибирской магистрали. Но в середине XX века, когда был введён дублирующий участок через Олхинское плато, эта линия потеряла своё значение.

Позже после строительства Иркутской ГЭС, часть пути была затоплена водами Иркутского водохранилища, и участок пути Байкал – Слюдянка стал тупиковым. В 1980-90-х годах часть дороги реконструировали, и сегодня эта ветка является архитектурно-ландшафтным заповедником. Маршрут чисто туристический, здесь проводят экскурсии.

Время в пути составляет от одного до трёх дней, продолжительность зависит от выбранной экскурсии.

Также в список Forbes попала Фломская железная дорога в Норвегии; «Ледниковый экспресс» Швейцарии; итальянский «Бернина экспресс», шотландская Вест-Хайлендская линия железной дороги; Земмерингская железная дорога в Австрии; индийская Дарджилинг-Гималайская железная дорога; японский маршрут Токио - Осака, на котором курсирует современный скоростной поезд-пуля, развивающий скорость до 515 км/ч; австрийский маршрут среди равнин и джунглей Аделаида - Дарвин.

«Байкал-Daily» представлял красочный фоторепортаж Сергея Тарасенко, прошедшего пешком по «Кругобайкалке».



туризм кругобайкальская железная дорога
 
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