В Бурятии медиков будут премировать за выявление онкозаболеваний

На премии врача будет выделено 7,3 миллиона рублей



В Бурятии медицинские работники, выявившие в ходе диспансеризации населения у пациента онкологическое заболевание, будут получать премии. Об этом сегодня сообщил сенатор от Бурятии, экс-глава республики Вячеслав Наговицын на странице в Facebook.



По его словам, решение было принято правительством России на заседании в четверг. Бурятии на подобные выплаты стимулирующего характера выделено 7,3 миллиона рублей.



- Это, по мнению правительства, должно повысить выявление онкозаболеваний на ранней стадии, - написал Вячеслав Наговицын.



Премировать врачей за выявление онкологических заболеваний минздрав России предложил летом 2019 года. Ранее сообщалось, что выплаты в размере 500 рублей будут получать врачи-терапевты, фельдшеры, ответственные за организацию и проведение профосмотра и диспансеризации, а также медработники, назначившие диагностические исследования и своевременно установившие диспансерное наблюдение за пациентом с онкозаболеванием.



Предполагалось, что постановление вступит в силу с 1 января 2020 года.

