Показ состоится 10 марта
10 марта в Иркутске состоится презентация кинолетописи «Земля у Байкала». В рамках кинолетописи будут показаны три сюжета об Иркутской области. Также состоится встреча зрителей с авторами фильмов.
Сюжет режиссёра Максима Савченко расскажет о ледовом фестивале «Живи на Байкале», который посетило более трёх тысяч человек. Также зрителям представят фильм, посвящённый Году театра в России, режиссёра Марии Кельчевской. Лента о зарождении театрального искусства в Иркутской губернии, как всё началось в 17 веке с приказа царя Алексея Михайловича сослать в Сибирь свободолюбивых скоморохов.
Кроме того, в кинолетопись 2019 года вошёл документальный фильм «Здесь живёт музыка» режиссёра Полины Степановой, посвящённый 80-летию Иркутской областной филармонии. Фильм расскажет о роли дирижёра в симфоническом оркестре, силе народной музыке, о голосах «летящих к Богу».
Иркутский областной кинофонд приглашает всех желающих на показ 10 марта в 19:00 в дом кино (16+). Вход свободный.
Иркутский областной кинофонд при поддержке министерства культуры и архивов Иркутской области в 2013 году восстановил традицию ведения кинолетописи Иркутской области, фактически продолжив традиции знаменитой «Восточно-Сибирской студии кинохроники». За эти годы иркутскими документалистами было снято 30 сюжетов и документальных лент. Копии выпусков сдаются на вечное хранение в Госфильмофонд России. Показы, встречи с авторами и презентации проходили не только в Иркутске, но и по Иркутской области, России и за рубежом. А некоторые сюжеты и фильмы стали участниками и победителями российских и международных кинофестивалей. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры региона.
В Иркутске презентуют кинолетопись «Земля у Байкала»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Концерт «Имя учителя вечно» был посвящён дирижёру Аюше Арсаланову
Он проводился во Внутренней Монголии
К участию приглашаются юноши и девушки 2004 г.р. и младше
У автоледи не проверяли документы, а дарили им цветы
Для мам и жён устроили фотосессию в «королевском образе»
Богослужение состоялось в Свято-Никольском храме
Яркий концерт состоится на Ледовой арене IceМетр
«На адвоката больше потратите», - заявила судебный пристав
Кругобайкальская железная дорога признана одной из самых красивых маршрутов
На премии врача будет выделено 7,3 миллиона рублей
Также стрельбы производились из других орудий
Автоклубы Бурятии разрабатывают социальную рекламу
В соседнем регионе завершился конкурс среди педагогов
Он будет проходить 7 и 8 марта
«С ним всё в порядке», отметили в МВД по Бурятии