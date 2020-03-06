В Иркутске презентуют кинолетопись «Земля у Байкала»

Показ состоится 10 марта



10 марта в Иркутске состоится презентация кинолетописи «Земля у Байкала». В рамках кинолетописи будут показаны три сюжета об Иркутской области. Также состоится встреча зрителей с авторами фильмов.



Сюжет режиссёра Максима Савченко расскажет о ледовом фестивале «Живи на Байкале», который посетило более трёх тысяч человек. Также зрителям представят фильм, посвящённый Году театра в России, режиссёра Марии Кельчевской. Лента о зарождении театрального искусства в Иркутской губернии, как всё началось в 17 веке с приказа царя Алексея Михайловича сослать в Сибирь свободолюбивых скоморохов.



Кроме того, в кинолетопись 2019 года вошёл документальный фильм «Здесь живёт музыка» режиссёра Полины Степановой, посвящённый 80-летию Иркутской областной филармонии. Фильм расскажет о роли дирижёра в симфоническом оркестре, силе народной музыке, о голосах «летящих к Богу».



Иркутский областной кинофонд приглашает всех желающих на показ 10 марта в 19:00 в дом кино (16+). Вход свободный.



Иркутский областной кинофонд при поддержке министерства культуры и архивов Иркутской области в 2013 году восстановил традицию ведения кинолетописи Иркутской области, фактически продолжив традиции знаменитой «Восточно-Сибирской студии кинохроники». За эти годы иркутскими документалистами было снято 30 сюжетов и документальных лент. Копии выпусков сдаются на вечное хранение в Госфильмофонд России. Показы, встречи с авторами и презентации проходили не только в Иркутске, но и по Иркутской области, России и за рубежом. А некоторые сюжеты и фильмы стали участниками и победителями российских и международных кинофестивалей. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры региона.

