В апреле Иркутск ждёт «Культурная Revoлюция»

Арт-проект объединит творцов и желающих соприкоснуться с миром искусства



25 апреля в Иркутске состоится арт-проект «Культурная Revoлюция». Несколько этажей галереи «Revолюция» станут площадками для проведения творческих экспериментов и объединят творцов города и тех, кто давно искал соприкосновения с миром искусства. Мероприятие пройдёт при поддержке администрации города Иркутска.



- Иркутск – многогранный город, в котором живёт достаточно много творческих людей: художников, музыкантов, фотографов. Но знает о них не так много человек, как хотелось бы. Наша культура, по большому счёту, находится в андеграунде, а по-настоящему талантливые художники покидают город. Мы хотим внести свой небольшой вклад в противодействие оттоку молодёжи, – отметила организатор мероприятия Юлия Коломина.



Пространство галереи разделят на части: каждая будет оформлена в своем стиле, а световой и музыкальный ряд дополнит атмосферу. Например, стилистику первого этажа определила картина иркутского художника Степана Шоболова «Иркутск под водой». Гости на входе получат маску для погружения и смогут «залечь на дно», увидеть «затонувшие» арт-объекты и пластический спектакль.



На втором этаже пространство будет разделено на интерактивные площадки, посвящённые разным аспектам творчества. Зеркальный лабиринт поможет понять философскую идею: «всё, что мы ищем, есть у нас самих, необходимо это увидеть» и служит для выражения мысли о том, что каждый человек уникален и прекрасен по-своему.



В видеокомнате будет транслироваться на большом экране видеоролики, посвящённые Иркутску. Одна из частей проекта имеет рабочее название «Всё в наших руках» и посвящена проблемам экологии в городе. Также будет организована подвесная фотовыставка, в которой все декорации созданы из повседневного мусора. Вторая часть этой зоны – о красоте природы и города. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.



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