Лучшие работы автоклубов Бурятии появятся вдоль дорог

Автоклубы Бурятии разрабатывают социальную рекламу



Привлечь внимание общественности к проблемам безопасности дорожного движения – цель конкурса социальной рекламы среди автоклубов Бурятии, организаторами которого выступают Управление федеральных автодорог «Южный Байкал» и управление ГИБДД МВД по Республике Бурятия.



Итогом совместного мероприятия с автоклубами станет социальная реклама о необходимости соблюдения правил дорожного движения.



Заявки на участие и конкурсные материалы автоклубов, посвящённые вопросам дорожной безопасности, принимаются по 20 марта 2020 года по адресу электронной почты autobanner03@gmail.com.



Участники конкурса, занявшие первые три места, награждаются дипломами победителей. Работы разместят на информационных щитах и баннерах вдоль федеральных автодорог республики, где они будут находиться два месяца.

