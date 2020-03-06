Автоклубы Бурятии разрабатывают социальную рекламу
Привлечь внимание общественности к проблемам безопасности дорожного движения – цель конкурса социальной рекламы среди автоклубов Бурятии, организаторами которого выступают Управление федеральных автодорог «Южный Байкал» и управление ГИБДД МВД по Республике Бурятия.
Итогом совместного мероприятия с автоклубами станет социальная реклама о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
Заявки на участие и конкурсные материалы автоклубов, посвящённые вопросам дорожной безопасности, принимаются по 20 марта 2020 года по адресу электронной почты autobanner03@gmail.com.
Участники конкурса, занявшие первые три места, награждаются дипломами победителей. Работы разместят на информационных щитах и баннерах вдоль федеральных автодорог республики, где они будут находиться два месяца.
Лучшие работы автоклубов Бурятии появятся вдоль дорог
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