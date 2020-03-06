В соседнем регионе завершился конкурс среди педагогов
В преддверие праздника 8 Марта в Иркутске проводили конкурс для учителей. В нём участвовали 223 педагога из средних образовательных учреждений Иркутска, музыкальных и художественных школ, преподаватели дополнительных образовательных учреждений и средне-специальных учебных учреждений. Голосование проходило на сайте газеты «Иркутск» до 5 марта 2020 года.
6 марта состоится церемония награждения победителей и призёров. Самый красивый учитель Иркутска, по версии читателей, получит от генеральных спонсоров конкурса сертификат на 10 тысяч рублей в SPA-салон, сертификат на приобретение ювелирного украшения на сумму 10 тысяч рублей и сертификат на сумму 30 тысяч рублей от магазина кожи и меха.
Десять лучших получат призы, наградят также самую красивую семейную пару учителей, самого красивого директора школы, самого красивого учителя Иркутской области и самую красивую школу Иркутска, сообщает мэрия города.
В Иркутске наградят самого красивого учителя
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В соседнем регионе завершился конкурс среди педагогов
Он будет проходить 7 и 8 марта
На место выезжали росгвардейцы
«С ним всё в порядке», отметили в МВД по Бурятии
Расчёты «Бук-М2» уничтожили сверхскоростные, малозаметные крылатые ракеты
Автолюбительницам вручили цветы и открытки
Велопутешественник Виталий показал, как выглядит африканская школа
Памятный митинг прошёл в управлении Росгвардии
Жителей Бурятии зовут поучаствовать в сериале «Морские дьяволы», съёмки нового сезона которого уже завершены
На учениях отрабатывались задачи контрбатарейной борьбы
Свою позицию разъяснил министр внутренних дел по Бурятии Олег Кудинов
В Бурятии сняли креативный видеоролик о борьбе с ВИЧ
Стало известно, во сколько обойдутся подарки дамам – от цветов до часов и смартфонов
Бурятские росгвардейцы поздравили труженицу тыла с 8 марта
В выходные будут усилен надзор за дорожным движением