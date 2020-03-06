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В Иркутске наградят самого красивого учителя

В Иркутске наградят самого красивого учителя
Общество,  Фото:pixabay.com
В соседнем регионе завершился конкурс среди педагогов

В преддверие праздника 8 Марта в Иркутске проводили конкурс для учителей. В нём участвовали 223 педагога из средних образовательных учреждений Иркутска, музыкальных и художественных школ, преподаватели дополнительных образовательных учреждений и средне-специальных учебных учреждений. Голосование проходило на сайте газеты «Иркутск» до 5 марта 2020 года.

6 марта состоится церемония награждения победителей и призёров. Самый красивый учитель Иркутска, по версии читателей, получит от генеральных спонсоров конкурса сертификат на 10 тысяч рублей в SPA-салон, сертификат на приобретение ювелирного украшения на сумму 10 тысяч рублей и сертификат на сумму 30 тысяч рублей от магазина кожи и меха.

Десять лучших получат призы, наградят также самую красивую семейную пару учителей, самого красивого директора школы, самого красивого учителя Иркутской области и самую красивую школу Иркутска, сообщает мэрия города.
Иркутск учитель
 
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