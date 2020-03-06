Экодевичник состоится в Улан-Удэ

Экодевичник в Улан-Удэ пройдёт 7 и 8 марта.Горожанок ожидают: ⠀

- новые знакомства; - беседа с психологом на тему экологичных отношений; - возможность сделать уникальную фруктовку путём росписи акриловыми красками по ткани и т.д. Мероприятия состоятся 7 марта в музее истории города, 8 марта - в кофейне «Капельман» на Арбате. ⠀ ⠀