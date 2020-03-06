Экодевичник состоится в Улан-Удэ

Он будет проходить 7 и 8 марта
Экодевичник в Улан-Удэ пройдёт 7 и 8 марта.
Горожанок ожидают: ⠀
- новые знакомства;
- беседа с психологом на тему экологичных отношений;
- возможность сделать уникальную фруктовку путём росписи акриловыми красками по ткани и т.д.
Мероприятия состоятся 7 марта в музее истории города, 8 марта - в кофейне «Капельман» на Арбате. ⠀ ⠀
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Он будет проходить 7 и 8 марта
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