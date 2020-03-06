В Улан-Удэ на берегу реки нашли гранату

Общество, Фото: из архива

На место выезжали росгвардейцы



Сегодня днём в полицию поступило сообщение о гранате, найденной на берегу реки Уда в микрорайоне Восточный. Опасную находку обнаружили возле СНТ «Восход».



На место обнаружения выехали сотрудники Росгвардии.



- В ходе обследования было установлено, что это ручная граната дистанционного действия РГД-5. Находка угрозы не представляет, - прокомментировали «Байкал-Daily» в пресс-службе Росгвардии Бурятии.



Гранату передали в МВД для дальнейшей утилизации.