На место выезжали росгвардейцы
Сегодня днём в полицию поступило сообщение о гранате, найденной на берегу реки Уда в микрорайоне Восточный. Опасную находку обнаружили возле СНТ «Восход».
На место обнаружения выехали сотрудники Росгвардии.
- В ходе обследования было установлено, что это ручная граната дистанционного действия РГД-5. Находка угрозы не представляет, - прокомментировали «Байкал-Daily» в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
Гранату передали в МВД для дальнейшей утилизации.
В Улан-Удэ на берегу реки нашли гранату
Общество, Фото:
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