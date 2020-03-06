«С ним всё в порядке», отметили в МВД по Бурятии
Полицейскими найден пропавший ранее несовершеннолетний улан-удэнец.
- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции разыскан несовершеннолетний, который утром 5 марта ушёл из дома по ул. Гастелло. С ним все в порядке, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Об исчезновении ребёнка стало известно сегодня. 11-летнего школьника в последний раз видели утром 5 марта.
Пропавший мальчик живёт с семьей по улице Гастелло в Улан-Удэ. 5 марта утром мать отвезла его в школу на занятия, а сама уехала на работу. Вечером женщина узнала, что сын не вернулся домой. Классный руководитель мальчика сообщила, что он на уроках в школе в этот день не появлялся.
Следователи даже начали доследственную проверку после исчезновения 11-летнего мальчика.
В Улан-Удэ нашли пропавшего мальчика
Общество, Фото:
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