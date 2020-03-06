Её будут присуждать за значительный вклад в развитие театрального искусства
В Бурятии будет присуждаться государственная премия в области театрального искусства «За честь и достоинство» в размере триста тысяч рублей. Её могут получить художественный и артистический персонал, физические лица за значительный вклад в развитие профессионального театрального искусства республики. Законопроект, инициированный региональным министерством культуры, был одобрен и принят к исполнению 5 марта на сессии Народного Хурала.
- У нас на сегодняшний день в республике три премии в области культуры. Это госпремия в области литературы, искусства, премия для победителей международного конкурса П.И. Чайковского, премия за заслуги в развитии народного творчества. Присуждаются премии один раз в два года. Размер премии – 100 тысяч рублей. Мы проводили совет по культуре и искусству при главе Бурятии, и театралами был поднят вопрос о появлении ещё одной премии конкретно для театральных деятелей, для профессиональных театральных коллективов, потому что 2019 год был Годом Театра. Алексей Цыденов поддержал это предложение Союза театральных деятелей, – пояснила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева. – Наши профессиональные театральные коллективы достойно представляют честь нашей республики на федеральном уровне. Театры и искусство – это наш авангард, всегда на передовой. Поэтому премия будет справедливой наградой для наших театралов.
Планируется, что премия будет присуждаться ежегодно с 2020 года один раз в год в дату, приуроченную к Международному дню театра. Получить её сможет как один соискатель, так и коллектив соискателей, состоящий не более чем из пяти человек. Почётные знаки премии будут вручаться каждому лауреату. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры РБ.
В Бурятии учреждена театральная госпремия размером 300 тысяч рублей
Общество, Фото:
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