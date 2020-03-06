Расчёты «Бук-М2» уничтожили сверхскоростные, малозаметные крылатые ракеты
В Бурятии зенитные ракетные подразделения успешно выполнили боевые стрельбы на полигоне Телемба в рамках масштабного полевого выхода войск противовоздушной обороны округа.
В ходе боевых стрельб расчёты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М2» поразили мишени «Саман», которые по своим характеристикам имитировали малогабаритные крылатые ракеты условного противника, летящие на малой высоте.
Расчёты комплексов «Бук-М2» выполнили восемь боевых пусков, уничтожив сверхскоростные, малозаметные крылатые ракеты условного противника.
В ходе мероприятия расчёты зенитных ракетных подразделений повышают уровень боевого слаживания, совершенствуют навыки по управлению огнём и ведению боевых стрельб по реальным целям.
- На полевой выход войск ПВО округа привлечено более 4 тысяч военнослужащих, задействовано около 700 единиц вооружения и военной техники, в том числе высокомобильные многофункциональные зенитные ракетные комплексы средней дальности «Бук-М2», ЗРК «Оса», «Тор», «Стрела-10», - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
В Бурятии зенитчики учились уничтожать ракеты противника
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