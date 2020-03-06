В Бурятии зенитчики учились уничтожать ракеты противника

Расчёты «Бук-М2» уничтожили сверхскоростные, малозаметные крылатые ракеты



В Бурятии зенитные ракетные подразделения успешно выполнили боевые стрельбы на полигоне Телемба в рамках масштабного полевого выхода войск противовоздушной обороны округа.



В ходе боевых стрельб расчёты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М2» поразили мишени «Саман», которые по своим характеристикам имитировали малогабаритные крылатые ракеты условного противника, летящие на малой высоте.



Расчёты комплексов «Бук-М2» выполнили восемь боевых пусков, уничтожив сверхскоростные, малозаметные крылатые ракеты условного противника.



В ходе мероприятия расчёты зенитных ракетных подразделений повышают уровень боевого слаживания, совершенствуют навыки по управлению огнём и ведению боевых стрельб по реальным целям.



- На полевой выход войск ПВО округа привлечено более 4 тысяч военнослужащих, задействовано около 700 единиц вооружения и военной техники, в том числе высокомобильные многофункциональные зенитные ракетные комплексы средней дальности «Бук-М2», ЗРК «Оса», «Тор», «Стрела-10», - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

