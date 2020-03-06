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Улан-удэнец, отправившийся в кругосветку, учит детей в Африке

Улан-удэнец, отправившийся в кругосветку, учит детей в Африке
Общество, 
Велопутешественник Виталий показал, как выглядит африканская школа

Уроженец Бурятии Виталий отправился в кругосветное путешествие в апреле прошлого года. Как сообщал «Байкал-Daily», его цель – встреча с кумирами, музыкальной группой Imagine Dragons и привлечение внимания общественности к защите озера Байкал.

За это время Виталий проехал 6,5 тысяч километров на велосипеде почти через всю Россию, пожил в Казахстане и Москве, после чего продолжил свой путь – побывал в Праге, Сантьяго, и Марракеше, занимался сёрфингом на пляже Таразут и, наконец, оказался в одном из крупнейших городов Танзании - Дар-Эль-Саламе.

Виталий целый месяц проведёт в Африке – он участвует в проекте по поддержке бедных стран и будет работать с детьми в школе, преподавать английский, математику и изобразительное искусство.


Накануне путешественник записал видеоролик, в котором рассказал о том, в каких он живёт условиях и показал, как выглядит школа, в которой он преподает.


Виталий живёт с соседом в небольшой комнате и спит обязательно под сеткой, потому что, как говорит путешественник: «Один укус малярийного комара – и всё, домой в ящике». На окнах также установлены подобные сетки. Кроме того, он рассказал, что должен ежедневно принимать таблетки для профилактики и лечения малярии.

Затем путешественник показал ванную комнату и удивил подписчиков тем, что на самом деле там не работает душ, сливной бачок и все остальное, а воду в ванную приносят в вёдрах с улицы, иногда, к слову, дождевую.

Улан-удэнец рассказал, что питаются они очень просто – в меню обычно картофель с бананами, бобы, манго и арбузы.

- Тут просто бедность страшная. Мы здесь находимся четыре дня и я, конечно, в шоке от того, что происходит. Здесь люди сами осознают, что у них нет будущего. Они мне так и говорят. Для меня очень прискорбно слышать о том, как они здесь выживают. Но самое главное, у них есть постоянный доступ к свежей воде – это один из самых главных моментов, - рассказал он.

Затем Виталий зашёл в школу. Здание совсем небольшое и выглядит недостроенным. Помещение без окон и какого-либо ремонта, на стенах нарисованы обучающие надписи на английском, висят плакаты и доски, стоят парты ярких цветов. Дети, на первый взгляд лет 7-8, в это время стояли в очереди на получение еды на обед, а затем садились прямо на пол.


Виталий пообещал снимать больше видео, но отметил, что «картина здесь, конечно, такая себе».

В профиле Instagram улан-удэнец делится интересными фотографиями и впечатлениями от увиденного. Например, Виталий выложил забавное видео - он играет на синтезаторе, а маленький африканский мальчик энергично танцует рядом.


Иногда путешественник пишет мотивирующие посты о трансформации из обычного человека в «искателя приключений, которому неизвестны понятия границ».

«Я вот сейчас с тобой говорю! Ты лучше, ты сильнее, ты умнее, ты прекраснее во всех отношениях. Просто задумайся прямо сейчас, на секунду, почему все идёт не так как ты хочешь? Я тебе отвечу! Потому что ты живешь ради разочарования, твой супер приз по жизни это не любовь и счастье, твой приз разочарование! Это всего лишь эмоция, да, она управляет тобой всю твою жизнь, но это эмоция и её можно и нужно убрать! У меня получилось и смотри что происходит с моей жизнью! Я в Африке, а ещё год назад в Улан-Удэ себя жалел», - пишет Виталий.


путешественники Африка
 
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