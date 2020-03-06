В сёлах Бурятии в рамках акции покажут новейшие мультфильмы

Их увидят жители Еравнинского и Заиграевского районов



Сёла Бурятии станут площадками всероссийской акции «Открытая премьера». Мероприятие в седьмой раз проводит открытый российский фестиваль анимационного кино. За эти годы акция стала традиционной и всенародно любимой.



Начавшись с 7 городов, «Открытая премьера» значительно «подросла», и в 2020 году проводится в 500 городах и селениях России. Суть «Открытой Премьеры» – показ новейших мультфильмов конкурсной программы фестиваля и зрительское голосование за самую полюбившуюся картину. Показы стартуют 11 марта и завершатся 15 марта.



В Бурятии мультфильмы фестиваля увидят жители Еравнинского и Заиграевского районов. В новых кинозалах, открытых в прошлом году по программе национального проекта «Культура», пройдут бесплатные показы. Зрители после сеансов выберут понравившиеся мультики.



Оператором «Открытого показа» в Бурятии стал республиканский центр народного творчества, сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.



Фестиваль анимационного кино ежегодно проходит в городе Суздаль Владимирской области и известен без исключения всем, кто работает в индустрии мультфильмов. Ежегодно профессионалы анимации и студенты профильных учебных заведений собираются на площадке форума, чтобы показать свои новейшие работы соратникам по «мультцеху». Но самым главным судьёй для каждого режиссёра и художника становится зритель, который отдаст свой голос за его работу. Картина, которая наберёт самое большое количество голосов, получит специальный приз фестиваля.

