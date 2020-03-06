Памятный митинг прошёл в управлении Росгвардии
6 марта отмечается День памяти и скорби военнослужащих и сотрудников Восточного округа войск Росгвардии, погибших при исполнении воинского долга.
В Бурятии почтили память тех, кто ценой своей жизни отстоял закон и правопорядок. Сегодня в память о них в Росгвардии Бурятии и на базе подразделений сил специального назначения прошёл памятный митинг.
К личному составу обратился заместитель начальника управления Росгвардии по Бурятии Алексей Вертей.
- Сотрудники управления Росгвардии по республике Бурятия, погибшие при исполнении служебного долга во имя торжества закона и мира, – настоящие патриоты, которые пожертвовали собой ради мирного неба, спокойствия и безопасности родной Бурятии. Выражаем семьям погибших сотрудников слова благодарности и скорби, - сказал Алексей Вертей.
Перед личным составом были оглашены имена 13 военнослужащих внутренних войск и девяти сотрудников, погибших при исполнении служебно-боевых задач во время проведения контртеррористических операций в Северо-Кавказском регионе.
В знак благодарности за службу и как символ вечной памяти к подножию мемориала были возложены живые цветы.
6 марта 1996 года стал чёрным днём календаря. В этот день крупные отряды боевиков напали на Грозный. По официальным данным, в ходе событий 6–8 марта погибли 70 человек и 259 были ранены. По неофициальным данным, опубликованным «Независимой газетой», потери составили около 170 человек убитыми и свыше 100 ранеными.
6 марта ежегодно проводится День памяти военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга и обязанностей военной службы.
В Бурятии почтили память погибших росгвардейцев
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