В Бурятии женщин-водителей поздравили с 8 марта

Автолюбительницам вручили цветы и открытки
В Бурятии сотрудники ГИБДД и РЖД поздравили женщин с наступающим Международным женским днём.
В Улан-Удэ праздничное мероприятие прошло на железнодорожном переезде в посёлке Стеклозавод. Автоинспекторы останавливали автомобили, которыми управляли женщины-водители, и поздравляли их с наступающим праздником.
Поздравления с весенним праздником от сотрудников ГИБДД и железнодорожников прозвучали и на севере Бурятии. На железнодорожном переезде в Северо-Байкальском районе женщин-водителей встречали с цветами и открытками. Вместе с пожеланиями призвали к соблюдению ПДД на железнодорожных переездах.
Всем участницам праздничной акции пожелали отличного настроения и безопасных дорог, сообщает УГИБДД по Бурятии.
Автолюбительницам вручили цветы и открытки
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