Жителей Бурятии заманивают на подозрительные съёмки сериала НТВ

«Вконтакте» появилось объявление о том, что жителей Бурятии приглашают для участия в массовке 15-го сезона сериала «Морские дьяволы». В сообщении говорится, что нужна массовка для роли прохожих – мужчины и женщины в возрасте от 14 до 55 лет.
Также сказано, что за один день съёмок будут выплачивать 2,5 тысячи рублей. Заявку на участие нужно отправлять на электронную почту. К анкете требуется приложить фотографию, указать возраст. Также в списке требований указано, что претендент должен указать безработный он или трудоустроен. Указано, что съёмки в Бурятии будут проводиться с 10 по 20 марта.
Аналогичное объявление о съёмках в «Морских дьяволах» 13 февраля было размещено в социальных сетях Омска. Омичей звали сняться в массовке, по аналогичным условиям, как и в Бурятии.
Не исключено, что объявление, данное в Бурятии, – уловка мошенников.
Сериал «Морские дьяволы» выходит на телеканале НТВ с 2005 года. Захватывающий сюжет о буднях боевых пловцах ВМФ, а также антитеррористического подразделения полюбился телезрителям, снимаются всё новые и новые сезоны.
На сайте телекомпании сказано, что в новом сезоне появятся новые лица и новые захватывающие истории. В анонсе нет ни слова о съёмках в Бурятии, но, например, сообщается о работе в Ульяновске.
- По задумке сценаристов, под защитой спецподразделения «Нерпа» будет находиться столько объектов, что погруженный в кинопроцесс Ульяновск может спать спокойно. Актёры готовятся к работе с военной дисциплиной, изучают локации, где будут проходить съёмки. Совсем скоро воинская часть станет частью процесса творческого. Через несколько дней здесь начнутся съёмки. Для максимальной реалистичности планируется задействовать десантников и настоящую боевую технику, - сказано в анонсе.
В официальной группе создателей фильма «Гамма-продакшн» 4 марта также опубликована информация о том, что жителей Зеленоградска Калининградской области приглашают на съёмки в массовке. За помощью в проведении съёмок создатели киноленты обратились в городскую администрацию с официальным письмом.
Сегодня, пару часов назад, на странице в Instagram в группе актёра Антона Багрова, играющего в сериале роль опера Игоря Никитина, появился пост от том, что съёмки завершены.
- Ну что, вот и всё, проект «Морские дьяволы. Особое задание» пришёл к финишу», - написал актёр.
В Сети полно рассказов о неудачных опытах съёмки в массовке, которые на деле оказываются уловками мошенников. Так, пользователь, решивший сняться в сериале, рассказал свою историю. По словам мужчины, помимо анкеты, фотографии и номера телефона с него потребовали оформить карту актёра. Устроители съёмок объяснили это тем, что на эту карту актёру будет поступать гонорар, а также она даст возможность проходить на съёмочную площадку. Однако эта карта платная, её стоимость составляла около трёх тысяч рублей. Так мужчина понял, что его хотят обмануть.
В комментариях сообщили, что подобный вид мошенничества распространён уже на протяжении 10 лет.
«Морские дьяволы» тоже знакомы с такой схемой «развода». 1 февраля в официальной группе появилось специальное объявление, что для участия в съёмках не нужно вносить оплату.
- Съёмки актёру оплачивают в зависимости от договорённостей с бригадирами, от самих актёров не требуется никакой оплаты ни на какие карты. Если вас просят что-то перечислить – это обман («развод» по-другому), и не нужно приобретать ни какие «карты актёра». Людей, кто снимался в массовке, заносят в базу данных, те, кто уже снимался, знают своих бригадиров. Так что ничего не перечисляйте не давайте возможности наживаться на вас разного рода мошенникам, - предупредили в группе.
В феврале съёмки сериала «Морские дьяволы» проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В комментариях сообщили, что в Омске (где появилось аналогичное, как в Бурятии, объявление о наборе массовки) съёмки не проводились.
Новый сезон сериала выйдет в свет будущей осенью.