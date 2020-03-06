Жителей Бурятии заманивают на подозрительные съёмки сериала НТВ

«Вконтакте» появилось объявление о том, что жителей Бурятии приглашают для участия в массовке 15-го сезона сериала «Морские дьяволы». В сообщении говорится, что нужна массовка для роли прохожих – мужчины и женщины в возрасте от 14 до 55 лет.Также сказано, что за один день съёмок будут выплачивать 2,5 тысячи рублей. Заявку на участие нужно отправлять на электронную почту. К анкете требуется приложить фотографию, указать возраст. Также в списке требований указано, что претендент должен указать безработный он или трудоустроен. Указано, что съёмки в Бурятии будут проводиться с 10 по 20 марта.Аналогичное объявление о съёмках в «Морских дьяволах» 13 февраля было размещено в социальных сетях Омска. Омичей звали сняться в массовке, по аналогичным условиям, как и в Бурятии.Не исключено, что объявление, данное в Бурятии, – уловка мошенников.Сериал «Морские дьяволы» выходит на телеканале НТВ с 2005 года. Захватывающий сюжет о буднях боевых пловцах ВМФ, а также антитеррористического подразделения полюбился телезрителям, снимаются всё новые и новые сезоны.На сайте телекомпании сказано, что в новом сезоне появятся новые лица и новые захватывающие истории. В анонсе нет ни слова о съёмках в Бурятии, но, например, сообщается о работе в Ульяновске.- По задумке сценаристов, под защитой спецподразделения «Нерпа» будет находиться столько объектов, что погруженный в кинопроцесс Ульяновск может спать спокойно. Актёры готовятся к работе с военной дисциплиной, изучают локации, где будут проходить съёмки. Совсем скоро воинская часть станет частью процесса творческого. Через несколько дней здесь начнутся съёмки. Для максимальной реалистичности планируется задействовать десантников и настоящую боевую технику, - сказано в анонсе.В официальной группе создателей фильма «Гамма-продакшн» 4 марта также опубликована информация о том, что жителей Зеленоградска Калининградской области приглашают на съёмки в массовке. За помощью в проведении съёмок создатели киноленты обратились в городскую администрацию с официальным письмом.Сегодня, пару часов назад, на странице в Instagram в группе актёра Антона Багрова, играющего в сериале роль опера Игоря Никитина, появился пост от том, что съёмки завершены.- Ну что, вот и всё, проект «Морские дьяволы. Особое задание» пришёл к финишу», - написал актёр.В Сети полно рассказов о неудачных опытах съёмки в массовке, которые на деле оказываются уловками мошенников. Так, пользователь, решивший сняться в сериале, рассказал свою историю. По словам мужчины, помимо анкеты, фотографии и номера телефона с него потребовали оформить карту актёра. Устроители съёмок объяснили это тем, что на эту карту актёру будет поступать гонорар, а также она даст возможность проходить на съёмочную площадку. Однако эта карта платная, её стоимость составляла около трёх тысяч рублей. Так мужчина понял, что его хотят обмануть.В комментариях сообщили, что подобный вид мошенничества распространён уже на протяжении 10 лет.«Морские дьяволы» тоже знакомы с такой схемой «развода». 1 февраля в официальной группе появилось специальное объявление, что для участия в съёмках не нужно вносить оплату.- Съёмки актёру оплачивают в зависимости от договорённостей с бригадирами, от самих актёров не требуется никакой оплаты ни на какие карты. Если вас просят что-то перечислить – это обман («развод» по-другому), и не нужно приобретать ни какие «карты актёра». Людей, кто снимался в массовке, заносят в базу данных, те, кто уже снимался, знают своих бригадиров. Так что ничего не перечисляйте не давайте возможности наживаться на вас разного рода мошенникам, - предупредили в группе.В феврале съёмки сериала «Морские дьяволы» проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В комментариях сообщили, что в Омске (где появилось аналогичное, как в Бурятии, объявление о наборе массовки) съёмки не проводились.Новый сезон сериала выйдет в свет будущей осенью.