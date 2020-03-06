В Улан-Удэ отметили юбилей выдающегося деятеля культуры Бурятии

Общество, Фото: пресс-служба колледжа искусств имени П.И. Чайковского

Концерт «Имя учителя вечно» был посвящён дирижёру Аюше Арсаланову



4 марта в Улан-Удэ состоялся концерт «Багшын нэрэ мунхэ» («Имя учителя вечно»), посвящённый 90-летию со дня рождения выдающегося деятеля культуры Бурятии, одного из первых бурятских оперно-симфонических дирижёров, основоположника инструментального исполнительства на бурятских народных инструментах, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Аюши Арсалановича Арсаланова.



Открыли концертную программу сводный ансамбль ятагисток Бурятии «Сайн байна», в состав которого входят студентки ВСГИК, учащиеся ДШИ №1 имени Л.Л. Линховоина, ДШИ с. Орлик, Алтайского филиала ДШИ г. Кяхта (руководитель О.Д. Иванова) и солисты Бурятского государственного академического театра оперы и балета имени Г.Ц. Цыдынжапова Елена Мохосова и Дамба Занданов.



Со словами приветствия обратился к зрителям директор колледжа искусств Баир Турбянов, отметив значительный вклад Аюши Арсаланова в развитие бурятской профессиональной культуры и искусства и подчеркнув уникальную дирижёрскую манеру маэстро, о которой говорят не только количество исполненных под его управлением оперных и филармонических концертов, но и отзывы о качестве прозвучавшей музыки. Тёплые слова в адрес таланта А.А. Арсаланова звучали со сцены от коллег-преподавателей, благодарных учеников, ветеранов колледжа, представителей землячества Агинского округа, культурной общественности Бурятии. С большой благодарностью и почтением выступающие вспомнили своего учителя, коллегу, музыканта, подчёркивая высокий профессионализм, серьёзность и основательность подхода к решению важных задач, порядочность и деликатность.



На концерте прозвучали произведения зарубежных классиков, композиторов Бурятии и Монголии, инструментованные Аюшей Арсалановым для оркестра бурятских народных инструментов. Их исполнили ведущие творческие коллективы колледжа: оркестр бурятских народных инструментов «Арюун домог» (руководитель С.С. Табхарова) и смешанный хор (руководитель О.Н. Полякова).



Приятным моментом концерта стала новость о выходе сборника переложений из отечественной и зарубежной классики, в том числе величайших произведений Верди, Бизе, Шуберта, а также произведений бурятских и монгольских авторов, которые сделал А.А. Арсаланов, работая над расширением репертуара оркестра бурятских народных инструментов (составитель С.С. Табхарова). Этот сборник будет иметь широкое практическое применение не только в колледже искусств, но и в ДШИ Улан-Удэ и Бурятии.



Концерт прошёл на высокой волне творчества, ярких и искренних воспоминаний о достойном человеке Бурятии – Аюше Арсалановиче Арсаланове, который сумел придать народно-инструментальной музыке Бурятии мощное ускорение, особый размах, результаты которого ощутимы и по сей день. Об этом сообщает пресс-служба колледжа искусств имени П.И. Чайковского.

