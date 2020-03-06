В Бурятии артиллеристы сразились в «дуэли»

На учениях отрабатывались задачи контрбатарейной борьбы



С начала масштабного полевого выхода подразделений ракетных войск и артиллерии Бурятии проведено более 60 «артиллерийских дуэлей». На них отрабатывались задачи контрбатарейной борьбы.



Суть дуэли в том, что гаубичные и реактивные батареи состязаются между собой в выполнении учебно-боевых задач, поочерёдно выступая за «охотника» и «жертву». Каждый расчёт по три раза выполнил условное огневое поражение противника из орудий самоходных артиллерийских установок «Мста-С», реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», а также совершил быструю смену позиций.



В ходе учебных боёв артиллерийскими подразделениями активно применялись современные комплексы разведки, управления и связи «Стрелец», комплексы артиллерийской разведки «Зоопарк» и беспилотная авиация.



Всего к полевому выходу привлечено около двух тысяч военнослужащих и задействовано более 500 единиц техники, в том числе САУ Мста-С, «Акация», РСЗО «Град» и «Ураган», а также новейшие БМП-3 с противотанковыми ракетными комплексами «Корнет».



В сравнении с прошлым годом для выполнения боевых стрельб значительно увеличено количество боеприпасов различного калибра и типа, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.





