Заявки принимаются до 28 марта
Открыт приём заявок на участие в IV международном конкурсе эстрадного и джазового вокала имени О.Л. Лундстрема «Голос Забайкалья». К участию допускаются творческие коллективы и солисты в возрасте от 6 и до 45 лет из Забайкальского края, других регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. Приём заявок продлится до 28 марта.
Состязаться участники будут в пяти номинациях: «Соло, дуэт от 6 до 11 лет», «Соло, дуэт от 12 до 18 лет», «Соло, дуэт от 19 до 45 лет», «Ансамбли 6–18 лет» (от 3 человек), «Ансамбли 19–45 лет» (от 3 человек). Выступления соискателей оценивает компетентное жюри из ведущих деятелей искусства, известных артистов, композиторов, педагогов.
Конкурс пройдёт с 31 марта по 2 апреля в Чите, в театре национальных культур «Забайкальские узоры».
31 марта с 10:00 до 21:00 — конкурсное прослушивание участников из Читы.
1 апреля с 10:00 до 21:00 — конкурсное прослушивание иногородних участников.
2 апреля:
С 10:00 до 11:00 — круглый стол;
С 11:00 до 13:00 — мастер-класс (платно, по предварительной записи);
С 15:00 до 17:30 — репетиция гала-концерта;
С 18:00 до 20:00 — церемония награждения, гала-концерт.
В каждой номинации присуждаются звания лауреата 1-й, 2-й, 3-й степени и звание дипломанта 1-й, 2-й и 3-й степени. Победителям конкурса вручаются памятные призы и подарки. Всем участникам конкурса вручаются дипломы за участие, а руководителям — благодарственные письма. Об этом сообщает пресс-служба «Забайкальских узоров».
Возрастное ограничение 6+
В Забайкалье пройдёт международный конкурс эстрадного и джазового вокала
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