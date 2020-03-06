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В Загорске в Улан-Удэ не будет нового отдела полиции

В Загорске в Улан-Удэ не будет нового отдела полиции
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Свою позицию разъяснил министр внутренних дел по Бурятии Олег Кудинов

Накануне на сессии Народного Хурала депутат Михаил Гергенов спросил после отчёта министра МВД по Бурятии Олега Кудинова о возможности создания ещё одного отдела полиции в улан-удэнском микрорайоне Загорск.

- Посёлок Загорск и Восточный объединяют около 40 тысяч жителей, у которых нет достаточного, я думаю, уровня безопасности, и есть желание создать такой отдел полиции по улице Севастопольской. Мы обсуждали в администрации района, с руководителями МВД. Какое ваше мнение по этому поводу? – задал он вопрос главе МВД по республике.

Министр ответил, что там не требуется создание нового отдела. Однако действительно в планах есть укрупнение существующего пункта полиции в посёлке.

- Там не требуется создание отдела, вот у нас там есть пункт полиции, мы его планируем укрупнить. Там 12 сотрудников, восемь сотрудников по линии участковых, три вакантных должности, некомплект. По мере комплектования мы будем увеличивать штатную численность данного пункта. Почему нельзя создать отдел в границах одного районного территориального образования? Потому что это будет неправильно, чтобы на территории одного района было два самостоятельных подразделения. Район не такой крупный, может, для мегаполисов это и характерно, а для нас нет. Обстановка там под контролём на сегодняшний день, порядка 400 преступлений зарегистрировано, снижение на 20%. Есть грабежи там, порядка 18, разбойные нападения. Мы, сейчас контролируя оперативную обстановку в данном посёлке, перебрасываем наших сотрудников с других подразделений, - рассказал Олег Кудинов.

Также он добавил, что в пункте полиции создадут дежурную часть.

- Будем численно укрупнять его и создавать там дежурную часть. Чтобы создать дежурную часть, нам надо отремонтировать те помещения, в которых находится данный пункт полиции. Чтобы было понимание с точки зрения финансирования, нам на текущий год на текущий ремонт выделено 1 млн 600 тысяч. Для того, чтобы отремонтировать дежурную часть в Загорске, нам нужно тысяч 400 примерно, - подытожил министр.

Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале 2015 года в Улан-Удэ открылся пункт №1 отдела полиции «Железнодорожный». Район охвата – Восточный, Матросова, Загорск, Зелёный, Площадка, Гавань и ДСУ.
полиция
 
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